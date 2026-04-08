كم بلغ عدد ضحايا الحرب على إيران حتى الهدنة؟

توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق هدنة مدتها أسبوعان، وسط ترحيب عربي وعالمي بالاتفاق، فيما نفت إسرائيل أن تكون لبنان مشمولة فيه، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم الأربعاء؟

لبنانيون يتجهون نحو بلداتهم في الجنوب عقب إعلان وقف إطلاق النار، فيما نفت إسرائيل أن الاتفاق يشمل لبنان، مستؤنفة القصف، الأربعاء (Getty Images)

وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على وقف إطلاق نار مدته أسبوعان مع إيران، ​وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية. وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، ‌بنيامين نتنياهو، في بيان أن إسرائيل أيّدت قرار تعليق الضربات على إيران، وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

ونستعرض في ما يلي حصيلة ضحايا الحرب حتى اليوم، الأربعاء:

إيران

أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل 3636 شخصًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 1701 مدنيًا، منهم 254 طفلًا على الأقل.

وقالت الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومن منظمات المجتمع المدني ​ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن ما لا يقل عن 1900 مدني قُتلوا، وأُصيب 20 ألف شخص في الغارات الأميركية ​والإسرائيلية على إيران.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم قُتلوا؛ بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة ⁠حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارات الإسرائيلية استمرت في جنوب البلاد، بما يشمل القصف المدفعي وغارة جوية عند الفجر على ​مبنى بالقرب من مستشفى، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وكانت السلطات اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق، أن 1530 شخصًا قُتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس، بينهم ما لا يقل عن 129 ​طفلًا.

وقال مصدران مطّلعان لـ"رويترز"، إن أكثر من 400 من مُسلحي حزب الله قُتلوا منذ شنّ الحزب هجمات على إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل المقاتلين.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش اللبناني بمقتل 10 جنود على الأقل منذ الثاني من آذار/ مارس في غارات إسرائيلية على البلاد، معظمهم في الجنوب.

كما قُتل 3 من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في واقعتَين منفصلتَين في جنوب لبنان، ​أحدهما بانفجار على جانب طريق، والآخر بقذيفة.

العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق، أن ما لا يقل عن 117 شخصًا قُتلوا منذ بداية الحرب. من بين هؤلاء مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي، وجنود من الجيش، وأفراد من الشرطة، ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

ذكرت ‌نجمة داود الحمراء، أن 23 شخصًا قُتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. فيما قال الجيش إن 11 من جنوده قُتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، قتلت قوات إسرائيلية مزارعًا إسرائيليًا قرب الحدود مع لبنان بالـ"خطأ"، في 22 آذار/ مارس.

الولايات المتحدة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن 13 عسكريًا قُتلوا وأُصيب أكثر من 300 آخرين.

وأعلن الجيش الأميركي أن 6 منهم تأكدت وفاتهم بعد سقوط طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، في حين قُتل 7 آخرون في أثناء العمليات الحربية على إيران.

الإمارات

قالت السلطات الإماراتية، إن 12 شخصًا قُتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان. وسقط أحدث القتلى عندما سقط حطام جراء هجوم تم اعتراضه ​على منشآت غاز في حبشان بأبو ظبي.

قطر

قالت ​وزارة الدفاع، إن 7 أشخاص قُتلوا في 22 ⁠آذار/ مارس في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

فيما كان 4 من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان كانا فنيّين يعملان لدى شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

الكويت

أفادت السلطات ​الكويتية بمقتل 7 أشخاص، بينهم 3 في هجمات إيرانية، واثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

الضفة الغربية

أعلنت السلطة الفلسطينية، مقتل 4 فلسطينيات في هجوم ​صاروخي إيراني في الضفة الغربية ⁠المحتلة.

* سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن 4 أشخاص قُتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوبي البلاد، وذلك في 28 شباط/ فبراير.

البحرين

قالت وزارة الداخلية، إن شخصين قُتلا في هجومين إيرانيين منفصلَين، كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، في 24 آذار/ مارس، أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين، وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

سلطنة عمان

أعلنت السلطنة مقتل شخصَين في هجوم ⁠بطائرة مسيرة على ​منطقة صناعية في صحار في 13 آذار/ مارس.

وقالت الشركة المشغّلة لإحدى الناقلات، إن شخصًا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل شخصان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب 6 ​آخرون بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيّرة في شمال العراق.