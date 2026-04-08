موجز أنباء العالم الأربعاء: هدنة أميركية إيرانية هشة وتصعيد إقليمي متزامن

أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة أسبوعين وفتح هرمز، واعتبرها دونالد ترامب نصرا. تواصل التوتر بهجمات إيرانية وغارات إسرائيلية بلبنان. تحركات دولية داعمة، وانخفاض الغاز والدولار، وسط هشاشة واستعداد للتصعيد.

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأربعاء، تحقيق نصر بعد اتفاقهما على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، في هدنة قالت إسرائيل إنها تدعمها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تشمل لبنان.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار، إنه "نصر كامل وشامل 100%. ليس هناك أدنى شك في ذلك".

ورحّب نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الأربعاء، بما عدّه "هدنة هشة" مع إيران، داعيا طهران إلى التفاوض "بحسن نيّة"، للتوصّل إلى اتفاق طويل الأمد، ومحذرا من أن ترامب "ليس شخصا يمكن العبث معه".

وأعلنت طهران من جانبها أنها حققت "نصرا عظيما"، وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "العدو مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها".

لكن الطرفين أكدا أنهما على استعداد لمعاودة القتال في أي لحظة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف إطلاق النار ضد إيران بعد غارات ليلية واسعة، مؤكدا البقاء في حالة تأهب قصوى، للرد على أي خرق للاتفاق الذي أعلنته واشنطن.

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية، اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، متهمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه فشل في تحقيق أهداف الحرب.

ورأت حركة حماس أن الاتفاق يمثل "خطوة كبيرة نحو تراجع الهيمنة الأميركية" في المنطقة.

وأعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أن واشنطن "دمرت تماما القاعدة الصناعية للدفاع في إيران"، مشيرا إلى أنها ستستولي على اليورانيوم، إذا لم تتخلّ عنه طهران.

في الأثناء، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء الاضطرابات بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وعبرت سفينتان المضيق منذ أن وافقت إيران على إعادة فتحه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لبيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة الملاحة البحرية.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، مكلّفة بالأمن البحري، أنها تعمل على آلية تكفل "عبورا آمنا" في مضيق هرمز.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وقف الهجمات التي شنتها منذ بدء الحرب على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، وذلك لأسبوعين.

ورغم الهدنة، شنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على الكويت والإمارات والبحرين، عقب غارات جوية استهدفت منشآت نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية صباح الأربعاء، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

من جهتها، حضّت الكويت إيران والفصائل الموالية لها على "الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية"، عقب إعلان البلد الخليجي عن موجة "مكثفة" من الهجمات الإيرانية بعد ساعات من إعلان وقف لاطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه سيتوجه إلى الخليج الأربعاء، للقاء قادة المنطقة في مسعى لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأعربت السعودية، الأربعاء عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى "تهدئة شاملة ومستدامة" في المنطقة.

وحذّر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان من "استفزازات محتملة، وأعمال تخريب".

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن العسكريين الأوكرانيين الذين أُرسلوا إلى الشرق الأوسط لخبرتهم في مكافحة الطائرات المسيّرة ذات التصميم الإيراني، سيواصلون مهمتهم في المنطقة.

وأعلن العراق إعادة فتح مجاله الجوي الذي كان مغلقا منذ اليوم الأول للحرب.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعلان وقف إطلاق النار، بأنه "أمر جيد جدا"، ودعا إلى احترامه التام "في الأيام والأسابيع المقبلة"، بغية التفاوض مع طهران في شأن كل القضايا الأمنية العالقة، مطالبا بأن يشمل "بالكامل" لبنان.

اقتصاديا، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20% مع بداية التداولات الأربعاء، فيما تراجع الدولار بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية المبكرة، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي، بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق النار.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الأربعاء، إن عودة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى وضعها الطبيعي ستستغرق شهورا، حتى مع إعادة فتح مضيق هرمز.

شهداء في لبنان

أحصت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، في "حصيلة أولية"، استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح جرّاء الغارات الإسرائيلية المتزامنة التي استهدفت مناطق عدة، بينها بيروت.

جاء ذلك بعد أعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس المنصرم، لافتا إلى أنه ضرب نحو "100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة" للحزب.

وقال الجيش في بيان، إنه أنجز "ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله... (في) بيروت والبقاع وجنوب لبنان".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن إسرائيل شنّت الأربعاء سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلا عن ضاحيتها الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تصاعد سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، فيما سادت حالة من الهلع والذعر في شوارع العاصمة اللبنانية.

ودعا حزب الله النازحين إلى عدم العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت، قبل "صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان".

من جهته، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الدولة ينبغي أن تكون وحدها المسؤولة عن التفاوض لإخراج الاحتلال، مشددا على "حصر قرار الحرب والسلم" بيدها.

من جهتها، دعت برلين إسرائيل إلى حصر عملياتها العسكرية في لبنان ضمن نطاق "الدفاع عن النفس"، وفق ما قال ناطق باسم الخارجية الألمانية، الأربعاء، عقب الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

وعدّ وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، أن "من غير المقبول" أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

وانتقد نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، القادة الأوروبيين لتقصيرهم في بذل الجهود الكافية لإنهاء حرب أوكرانيا، مضيفا أن هذه الحرب كانت "الأصعب" من حيث إيجاد حل.

ودعت كييف، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى الضغط على روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته واشنطن مع إيران يُظهر نجاح "حزم" الولايات المتحدة.

من جهته، أعلن الكرملين أن روسيا تأمل في جولة جديدة من المحادثات الثلاثية برعاية أميركية لإنهاء حرب أوكرانيا، والتي تعثرت مؤخرا بسبب النزاع في الشرق الأوسط.

إسطنبول

أُوقف عشرة أشخاص على ذمة التحقيق، الأربعاء، غداة الهجوم أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

الصين

يتوجه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى كوريا الشمالية يومي الخميس والجمعة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في بكين.

سيول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أَطلقت عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى على دفعتين الأربعاء، وذلك بعد يوم من رصد "مقذوف غير محدَّد" أُطلق من منطقة بيونغ يانغ.

الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالرباط في حكم ثان، بالسجن خمسة أعوام بحق المعارض والوزير السابق محمد زيان بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، بعد إلغاء محكمة النقض حكما أول بالسجن ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد دفاعه الأربعاء.

واشنطن

سنحت لروّاد الفضاء الأربعة الأعضاء في بعثة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) "أرتيميس 2" خلال وجودهم على القمر فرصة رؤية ارتطام نيازك بسطحه، في مشهد حيّ نادر جدا، يثير فضول العلماء.