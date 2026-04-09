ترامب يهدد بتصعيد عسكري أقوى إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق

ترامب يؤكد بقاء القوات الأميركية حول إيران ويهدد بتصعيد عسكري إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق، وينفي صحة تقارير عن خطة تفاوضية مزعومة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بتصعيد عسكري واسع في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، مؤكدًا أن جميع السفن والطائرات والعسكريين الأميركيين سيبقون في مواقعهم داخل إيران وحولها إلى حين تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن القوات الأميركية ستواصل انتشارها مدعومة بمزيد من الأسلحة والذخائر، بهدف ضمان الملاحقة الفعالة لما وصفه بـ"عدو منهك"، إلى حين تحقيق الالتزام الكامل بما سماه "الاتفاق الحقيقي".

وأشار إلى أن الجيش الأميركي يواصل تعزيز جاهزيته وإعادة التزود بالعتاد، مؤكدًا أن القوات تتطلع إلى "مهمتها المقبلة"، في إشارة إلى احتمالات التصعيد العسكري.

وشدد ترامب على أن الاتفاق يتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، إلى جانب ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا أمام الملاحة الدولية.

وحذر من أنه في حال عدم الالتزام الكامل، فإن الرد سيكون عبر "إطلاق نار أكبر وأضخم وأقوى"، رغم استبعاده هذا السيناريو.

وفي سياق متصل، نفى ترامب صحة ما نشرته نيويورك تايمز وسي إن إن حول ما عرف بخطة النقاط العشر بشأن المفاوضات مع إيران، واصفا تلك التقارير بأنها "تزييف كامل" يهدف إلى تشويه سمعة الأطراف المشاركة في عملية السلام.