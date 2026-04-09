توتر بين واشنطن وطهران حول شمول لبنان بالهدنة قبيل محادثات باكستان

تشهد الهدنة الهشة بين أميركا وإيران توترا متصاعدا بسبب اختلاف التقديرات حول شمول لبنان بالاتفاق، مع تهديدات إيرانية محتملة باستئناف الهجمات، وإصرار أميركي على إبقاء قواته ومعداته في مواقعها حتى الالتزام الكامل بالاتفاق.

في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، استمر الجدل حول ما إذا كان لبنان مشمولا بالاتفاق كما تقول طهران، أم مستثنى بناء على موقف واشنطن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

مع مضي اليوم الأول من الهدنة بتراجع الهجمات في بعض المناطق، شهد لبنان تصعيدا إسرائيليا كبيرا، ما دفع الولايات المتحدة إلى التأكيد أن الهدنة لا تشمل لبنان، وأن استمرارها "خيار إيران".

ويبدو أن الاتفاق الهش على وشك الانهيار، مع تهديد طهران باستئناف الهجمات الصاروخية رداً على الضربات الإسرائيلية المميتة.

ودعا نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، إيران إلى عدم السماح بانهيار الاتفاق قبل أيام من محادثات مقررة في باكستان، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى في مواقعها إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي".

وكتب على منصته "تروث سوشال" أن كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين، إلى جانب الذخائر والأسلحة، ستظل جاهزة لمواجهة أي تهديد حتى الالتزام الكامل بالاتفاق.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الإطار المتفق عليه يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى، مشيرا إلى أن الهجمات على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب، تمثل خرقا لثلاثة بنود رئيسية من الاتفاق.