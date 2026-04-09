كم بلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران؟

اتّسعت رقعة الحرب التي أشعلتها تل أبيب وواشنطن على طهران منذ اندلاعها في 28 شباط/ فبراير، ومع اتّساعها ازدادت حصيلة ضحاياها ارتفاعًا، لا سيّما في لبنان التي ترفض إسرائيل شملها في الهدنة وتواصل مهاجمتها، فكم بلغ عدد الضحايا؟

سقط عدد كبير من الضحايا في أنحاء المنطقة منذ اندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في 28 شباط/ فبراير، التي سريعًا ما اتّسعت رقعتها لتضمّ لبنان، والعراق، ودول الخليج العربية.

وبعد دخول وقف لإطلاق النار لأسبوعين بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، أحصت بعض الدول سقوط ضحايا جراء ضربات بعد الإعلان.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية، ومؤسسات صحية وهيئات إسعاف ومنظمات.

إيران

نقلت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن رئيس الطب الشرعي الإيراني، في 9 نيسان/ أبريل، قوله إن أكثر من 3000 شخص قُتلوا خلال هجمات في أنحاء البلاد، وإن حوالى 40% من القتلى لم يتم التعرّف عليهم بعد.

وفي السابع من نيسان/ أبريل، أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، ومقرّها الولايات المتحدة، بمقتل 3636 شخصًا على الأقلّ في إيران، منهم 1701 مدني، بينهم 254 طفلًا على الأقلّ، فضلًا عن 1221 عسكريًا، و714 شخصًا لم تحدّد صفتهم.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، قال في 26 آذار/مارس، إن عدد القتلى بلغ نحو 1937 على الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 240 امرأة و212 طفلًا، مشيرًا إلى أن عدد الجرحى تجاوز 24.800.

لبنان

قُتل أكثر من 300 شخص وأصيب أكثر من 1100 آخرين بجروح جراء الغارات المتزامنة التي شنّتها إسرائيل، الأربعاء، على بيروت ومناطق عدة أخرى في لبنان، وفق أحدث حصيلة أعلنها وزير الصحة، راكان ناصر الدين، الخميس.

وفي السابع من نيسان/ أبريل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل نحو 1530 شخصًا، بينهم 130 طفلًا و102 امرأة و57 فردًا من الطواقم الطبية، فضلًا عن إصابة 4812 شخصًا بجروح.

وبين المدنيين، 3 صحافيين قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان، "يونيفيل"، مقتل 3 من جنودها.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل 9 من جنوده، أحدهم كان في الخدمة.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

إسرائيل

أفادت نجمة داود الحمراء والسلطات الإسرائيلية، بمقتل 23 مدنيًا بهجمات إيرانية منذ بدء الحرب.

وبين هؤلاء 17 إسرائيليًا، 4 منهم قاصرون، إضافة إلى فيليبّينيّتَين وتايلاندي.

وقُتل مدنيان آخران في شمال إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما قُتل مدني إسرائيلي آخر قرب الحدود اللبنانية بنيران المدفعية الإسرائيلية، وهو ما عزاه الجيش الإسرائيلي إلى "خطأ" في عملياته.

وقالت نجمة داود الحمراء، إن حصيلة الجرحى تخطت 570 شخصًا أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات جراء القصف الإيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 12 جنديًا في المعارك الجارية في جنوب لبنان.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي مقتل 13 من جنوده؛ 6 منهم قُتلوا إثر تحطّم طائرة للتزوّد بالوقود في غرب العراق، فيما قُتل 7 في الخليج خلال العمليات العسكرية.

وأُصيب نحو 300 من عناصره في 7 دول منذ بدء الحرب، بينهم 10 اعتُبرت إصاباتهم خطيرة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

الأراضي الفلسطينية

قُتلت 4 نساء على بشظايا صاروخية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج والقيادة المركزية للجيش الأميركي، "سنتكوم"، عن مقتل 41 شخصًا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 22 مدنيًا.

في الإمارات، قُتل 12 شخصًا؛ 10 مدنيين إضافة إلى عسكريّين قُتلا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

في الكويت، أعلنت المؤسسة العسكرية والحكومة عن 7 قتلى؛ جنديّان كويتيّان، وعنصران في حرس الحدود، و3 مدنيّين، بينهم فتاة في الحادية عشرة، وعامل هندي بمحطة لتوليد الكهرباء.

في السعودية، أفاد الدفاع المدني بمقتل مدنيَّيْن.

في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مدنيَّيْن، كما قُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية، في هجوم صاروخي إيراني في أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

في سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

في قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 4 منتسبين للقوّات المسلّحة القطريّة، و3 مواطنين أتراك بينهم عسكريّ، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية لدولة قطر.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 117 شخصًا على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب أرقام جمعتها وكالة "فرانس برس".

وقالت فصائل عراقية ومصادر أمنية، إن 78 مقاتلًا في الفصائل والحشد الشعبي قُتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل مدنيّان؛ أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في غرب بغداد جرّاء سقوط "مقذوف" على منزلهما أدّى إلى نشوب حريق، بحسب مصدر في الشرطة.

وقُتل مدنيّان في سقوط طائرة مسيّرة "مفخّخة قادمة من إيران" على منزلهما بمحافظة إربيل، وفق ما أفادت السلطات المحلية فجر الثلاثاء.

وأعلن إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في 24 آذار/ مارس على قوات البشمركة ارتفعت إلى 7، بعد وفاة جندي متأثرًا بجروحه.

وقُتل 7 عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، خلال قصف على الموقع الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وقُتل عنصران في الشرطة في الموصل بشمال العراق في استهداف لموقعهما، فيما أُصيب 5 آخرون بجروح، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل 5 مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ، في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل، في هجوم جويّ على المطار.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي، في حيّ سكني في وسط بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي مقتل 4 أشخاص جرّاء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في محافظة السويداء، في 28 شباط/ فبراير.