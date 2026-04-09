ماكرون يقول لترامب وبزشكيان إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون "مستداما"

شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار مع إيران لضمان استدامته، داعيا لاحترامه بكل الجبهات. وطالب بمفاوضات شاملة تعالج البرنامجين النووي والصاروخي والسياسات الإقليمية، وسط تصعيد إسرائيلي دام في لبنان.

شدّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنظيريه الأميركي دونالد ترامب، والإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وهو "شرط أساسي"، لكي يكون الاتفاق "مستداما".

وقال ماكرون عبر منصة إكس" "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان".

وذكر أن "هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداما"، فيما أسفرت غارات إسرائيلية متزامنة الأربعاء على لبنان عن استشهاد ما لا يقل عن 182 شخصا، وإصابة 890 آخرين.

وماكرون هو أول رئيس غربي يتحدث مع الرئيس الإيراني منذ إعلان وقف إطلاق النار ليل الثلاثاء، في مكالمة هاتفية هي الرابعة بينهما منذ بدء الحرب في إيران في 28 شباط/ فبراير.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن وقف إطلاق النار، "يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان سلامة الجميع في الشرق الأوسط".

وقال إنه "يجب أن يتطرّق أي اتفاق إلى المخاوف التي يثيرها برنامجا إيران النووي والصاروخي البالستي، بالإضافة إلى سياساتها الإقليمية وإجراءاتها التي تعرقل الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد أن فرنسا "ستؤدي دورها الكامل، بالتعاون الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط" في إرساء "سلام راسخ ومستدام".