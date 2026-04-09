مضيق هرمز: مئات السفن عالقة رغم وقف إطلاق النار

نشر الحرس الثوري خريطة لمسارات بديلة لتفادي الألغام، فيما تشترط طهران دفع رسوم العبور بالعملات المشفرة أو باليوان. الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين تقديم خطط لضمان مرور آمن، في وقت يمر عبر المضيق نحو 20% من النفط العالمي.

أظهرت بيانات ملاحية، الخميس، أن مئات السفن لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني نشرت خريطة توضح طرقا بديلة للملاحة في المضيق، لمساعدة السفن العابرة على تجنب الألغام البحرية.

وأكدت وكالة مهر أن البيان العسكري المصحوب بالخريطة يوضح المسارين البديلين في جنوب وشمال جزيرة لارك، مشيرة إلى أنه "يتعين على السفن اتخاذ هذه الطرق حتى إشعار آخر لتجنب الاصطدام بالألغام، بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري".

وفي خطوة إضافية، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إيران أوقفت عبور ناقلات النفط عبر المضيق، ردا على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.

ووفقا لبيانات موقع "مارين ترافيك"، هناك حاليا 426 ناقلة نفط، و34 ناقلة غاز نفط مسال، و19 سفينة غاز طبيعي مسال لا تزال عالقة في المنطقة.

وفي أسوأ حالات العبور خلال شهر نيسان/أبريل، سمحت السلطات الإيرانية يوم الأربعاء بمرور أربع سفن فقط، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أن إيران تشترط دفع رسوم العبور مسبقا بالعملات المشفرة أو باليوان.

من جهتها، نقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين تقديم خطط ملموسة لضمان الملاحة عبر المضيق خلال الأيام المقبلة، مع الالتزام بتقديم الدعم لضمان أمن الممر المائي الحيوي.

يذكر أن مضيق هرمز يعد شريانا رئيسيا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي إجراءات تتعلق بفرض رسوم أو تقييد الملاحة محل جدل واسع بين الدول المطلة عليه والمجتمع الدولي.

يأتي ذلك بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل أقل من ساعة من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتوجيه ضربة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق.

وأدى إغلاق المضيق منذ مطلع آذار/مارس الماضي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بشكل حاد.