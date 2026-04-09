موجز أنباء العالم الخميس: دعوات دولية لشمل لبنان بالهدنة وسط تصعيد إسرائيل

دعت أطراف دولية لشمل لبنان بالهدنة بين إيران والولايات المتحدة، عقب غارات إسرائيلية دامية. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف شمول لبنان بالاتفاق، محذرا من رد قوي، فيما واصل نتنياهو التهديد بالتصعيد.

دعت أطراف دولية، اليوم الخميس، إلى أن يُشمل لبنان بالهدنة المعلنة في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، غداة غارات دامية على بيروت ومناطق اخرى أسفرت عن استشهاد أكثر من مئتي شخص، وأثارت مخاوف من عدم ثبات وقف إطلاق النار المعلن.

وطلبت الحكومة اللبنانية، الخميس، من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن لبنان "جزء لا يتجزأ" من اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة، مؤكدا أن أيّ خرق للاتفاق سيواجَه بـ"ردود قوية".

بدوره، حذّر الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، من أن تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، سيجعل المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة "بلا معنى".

من جهته، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، "حيثما لزم الامر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في الضربة التي نفذها على بيروت، الأربعاء.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف غاراتها على لبنان، مؤكدا أنها تُهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عبر أثير إذاعة "فرانس إنتر"، أن الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة".

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن بريطانيا ترغب بشدّة في أن يُشمل لبنان بوقف إطلاق النار.

وشدّدت بكين على ضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وأمنه.

وفي حصيلة جديدة أوردها وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، استشهد أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ألف آخرين بجروح، الأربعاء، جرّاء الغارات الإسرائيلية المتزامنة على بيروت ومناطق عدة في لبنان.

ميدانيا، أعلن حزب الله أنه يخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي"، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران، لمدة أسبوعين.

الرياض

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي "سبل الحدّ من وتيرة التوتر" في المنطقة، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي، في أول اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب التي شهدت توجيه طهران ضربات على بنى تحتية وقواعد عسكرية في السعودية.

طهران

استبعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الخميس، أيّ قيود على برنامج تخصيب اليورانيوم، وفق ما تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويحيي آلاف الإيرانيين، الخميس، مرور أربعين يوما على رحيل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، الذي اغتيل في مستهل الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير.

إسلام اباد

مسح سفير إيران لدى باكستان منشورا له عبر منصة "إكس" بشأن وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد، مساء الخميس، تمهيدا لمحادثات مع الولايات المتحدة، إذ كانت خطوته سابقة لأوانها على ما قال مسؤول في السفارة.

وأعلنت السلطات الباكستانية عطلة رسمية لمدة يومين في إسلام آباد ابتداءً من الخميس، عشية المحادثات.

بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي بلسان ناطق باسمه، رفض فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرّية الملاحة.

مدريد

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، نية إسبانيا إعادة فتح سفارتها في إيران، التي أغلقت في آذار/ مارس بسبب الحرب، وذلك عقب الهدنة التي تمّ التوصّل إليها بين الولايات المتحدة وطهران.

كييف

سلّمت موسكو رفات ألف جندي إلى كييف، الخميس، وتلقت في المقابل جثامين 41 جنديا روسيا، وفق ما أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي.

الخرطوم

قُتل 12 مدنيا، بينهم ستة أطفال، جراء غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مدينة كتم الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور السودانية، وفق ما أفاد مصدر طبي وناشطون محليون.

باريس

اتهمت فرنسا المجر بـ"الخيانة"، بعدما نشرت وسائل إعلام استقصائية محادثات هاتفية تشير إلى أن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، سرّب معلومات إلى روسيا.

المسجد الأقصى بعد الإغلاق

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر الخميس في المسجد الأقصى، بعد أربعين يوما على إغلاقه بسبب الحرب على إيران، بحسب ما أعلنت محافظة القدس.

شهيد برصاص المستوطنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء. وقد استشهد الشاب خلال محاولة التصدي لهجوم إرهابي شنّه مستوطنون.

باريس

أعلنت شركة "اير فرانس" تمديد تعليق رحلاتها في الشرق الأوسط حتّى الثالث من أيار/مايو، في بيان اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، وذلك بموجب قرار اتّخذ قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

لندن

- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ الخميس، إذ قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة فوق 5%، وسط شكوك حول متانة الهدنة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بينما ظل مضيق هرمز شبه مشلول.

واشنطن

رفضت محكمة فدرالية في واشنطن تعليق قرار البنتاغون بحظر "أنثروبيك"، ما يُعدّ انتكاسة جزئية للشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي كانت قد حققت نصرا قانونيا أول لها في سان فرانسيسكو ضد إدارة دونالد ترامب، أواخر آذار/ مارس.