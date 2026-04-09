هل تستطيع طهران وواشنطن تجاوز خلافاتهما في المفاوضات؟

تتجه الأنظار إلى محادثات مرتقبة في باكستان، وسط فجوات كبيرة بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، في ظل تمسك كل طرف بشروط متعارضة أبرزها ملف تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ، والحرب على لبنان، فهل يصل الطرفان إلى اتفاق سلام دائم؟

دبلوماسيون إيرانيون في المحادثات غير المباشرة مع واشنطن التي جرت في جنيف بوساطة عُمانيّة، في شباط/ فبراير 2026

من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام في باكستان التي تقوم بدور الوسيط، لكنّ الخلافات لا تزال كبيرة بين الجانبين حول قضايا محورية، على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن المقترحات التي قدّمتها طهران تشكّل "أساسًا" للمحادثات.

ويتمسك كل طرف بمطالب متعارضة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويظل مصير حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والحرب الإسرائيلية في لبنان من القضايا الرئيسية التي يتعين حلها.

ما هو موقف كل طرف؟

من المقرر أن يصل وفد إيراني إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بناءً على مقترح من 10 نقاط، لا يتطابق إلى حد كبير مع خطة واشنطن المكونة من 15 بندًا، ما يشير إلى وجود فجوات كبيرة يجب سدها.

إذ يتضمن مقترح إيران، على سبيل المثال، مطلبًا يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وهو ما استبعدته واشنطن سابقًا، ويصر ترامب على أنه غير قابل للتفاوض.

ولا تتطرق النقاط العشر أيضًا إلى قدرات إيران الصاروخية، التي قالت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إنه يجب تقليصها إلى حد كبير.

ومن جهتها، تقول طهران إن ترسانتها الصاروخية غير قابلة للتفاوض، وليس واضحًا حجم ما تبقى من هذه الأسلحة بعد الحرب.

وقال مسؤول باكستاني، إن بوسع إيران أن تتوقع تلبية الكثير من مطالبها مع التركيز على إعادة الإعمار والتعويضات ورفع العقوبات، لكن لا يمكنها توقع التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

ما الذي سيتصدر جدول أعمال محادثات إسلام أباد؟

ركزت محادثات سابقة على برنامجَي إيران: النووي والصاروخي. لكنّ مصير مضيق هرمز يأتي الآن على رأس الأولويات، إذ يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقد أثّر إغلاق إيران الفعلي لهذا المضيق منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية.

فيما تقول طهران إنها ستسعى، في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، إلى فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، الذي يبلغ عرضه 34 كيلومترًا فقط عند أضيق نقطة فيه بين إيران وسلطنة عمان.

وفي هذا السياق، كان ترامب قد هدد بتدمير إيران إذا لم توافق على وقف إطلاق النار، وإعادة فتح المضيق.

ولم تظهر أي مؤشرات على أن إيران قد رفعت حصارها عن الممر المائي، الذي تسبب في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ. فضلًا عن موقف طهران التي ترفض إبرام اتفاق طالما استمرت إسرائيل في قصف لبنان.

كيف تُقارن خطة إيران ذات النقاط العشر بخطة أميركا المكونة من 15 نقطة؟

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان، إن واشنطن وافقت على قبول خطة إيران المؤلفة من 10 بنود، وإن "الولايات المتحدة تلتزم، من حيث المبدأ، بما يلي":

* عدم الاعتداء

* استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز

* قبول التخصيب

* رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية

* إلغاء جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

* انسحاب القوات القتالية الأميركية من المنطقة

* وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد حزب الله في لبنان.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن مقترح ترامب المكون من 15 نقطة، الذي تم إرساله سابقًا إلى إيران عبر باكستان، دعا إلى إزالة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف التخصيب، والحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية، وقطع التمويل عن حلفاء طهران في المنطقة.

وفيما يستعد الجانبان لعقد المفاوضات، تعهّد ترامب بالإبقاء على الأصول العسكرية في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وحذّر من تصعيد كبير في القتال في حال عدم إبرام الاتفاق.

ما هي فرص التوصل إلى تسوية دائمة؟

على الرغم من إعلان ترامب النصر، لم تحقّق واشنطن الأهداف التي أعلنها لتبرير الحرب في بدايتها، وهي القضاء على قدرة إيران على مهاجمة جيرانها، وتدمير برنامجها النووي، وتهيئة الظروف التي تيسّر للإيرانيين الإطاحة بحكومتهم.

ومن غير المرجّح أن تقدّم إيران تنازلات كبيرة بشأن هذه النقاط، إذ سبق أن قالت طهران طيلة الحرب إنها قادرة على مواصلة القتال بصبر، فمضيق هرمز يمنحها نفوذًا اقتصاديًا على عدو يتمتع بقوة نارية متفوقة.

ما هو موقف إسرائيل وأين يقع لبنان في هذا السياق؟

تعتبر إسرائيل طهران تهديدًا وجوديًا لها، وتشنّ هجمات على حزب الله في لبنان في صراع موازٍ.

ويرغب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تغيير النظام في إيران، غير أن تحقيق ذلك سيتطلب على الأرجح إرسال قوات برية إلى هناك في حين لا توجد ضمانات للاستقرار بعد ذلك.

وأصبحت مسألة ما إذا كان وقف إطلاق النار يشمل حرب إسرائيل ضد حزب الله نقطة خلافية تهدد الهدنة.

فمن جهة، تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن لبنان غير مشمول بالاتفاق، في حين يقول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن وقف الأعمال القتالية في لبنان كان شرطًا أساسيًا في اتفاق طهران مع واشنطن من الجهة الأخرى.

وأعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق لا يشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان.