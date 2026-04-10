الرئيس الكوبي لشبكة أميركية: لن أستقيل تحت ضغط واشنطن

أكد ميغيل دياز كانيل رفضه الاستقالة تحت ضغط واشنطن، مشددا على سيادة كوبا وداعيا لحوار دون شروط. تأتي تصريحاته وسط حصار نفطي وأزمة طاقة وضغوط أميركية لتغيير القيادة وتصعيد سياسي مستمر.

الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كاني في وسط الصورة (Getty Images)

قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أمس الخميس، إنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، ودعا إلى حوار مفتوح، في أول مقابلة تلفزيونية له مع محطة إذاعية أميركية.

وصرّح دياز كانيل لشبكة "إن بي سي"، بحسب ترجمتها: "لدينا دولة ذات سيادة حرة، دولة حرة. لدينا حق تقرير المصير والاستقلال، ولسنا خاضعين لمخططات الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الكوبي أن "الحكومة الأميركية التي مارست تلك السياسة العدائية ضد كوبا، لا يحق لها المطالبة بأي شيء من كوبا".

وتابع "مفهوم استسلام الثوار وتنحيهم عن مناصبهم، ليس جزءا من مفرداتنا".

وتمارس واشنطن ضغوطا على كوبا، وفرضت حصارا نفطيا فعليا على الجزيرة بالتهديد بفرض تعرفات جمركية على أي دولة تحاول بيعها النفط.

وتعاني كوبا أزمة طاقة حادة منذ كانون الثاني/ يناير، عندما انقطع إمدادها الرئيسي من فنزويلا مع الإطاحة واختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وتخضع الجزيرة الكاريبية لحظر تجاري أميركي، منذ أكثر من ستة عقود.

وطرح ترامب علنا فكرة "الاستيلاء" على كوبا، كما فعل مع غرينلاند وكندا وفنزويلا، فيما تصف إدارته قادة هافانا بأنهم "تهديد" للأمن القومي الأميركي.

وتولى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وهو من أصل كوبي، زمام المفاوضات مع هافانا، ودعا إلى تغييرات في القيادة الكوبية التي يعتبرها غير كفؤة.

لكن روبيو ينفي دعوته إلى استقالة دياز كانيل.

وقال الرئيس الكوبي لـ"إن بي سي"، إن هافانا تريد "الانخراط في حوار ومناقشة أي موضوع دون أي شرط".