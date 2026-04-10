ترامب: السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة هو التفاوض

أشار ترامب إلى أن إيران ليس لديها أوراق تفاوضية باستثناء مضيق هرمز، وقال إن "السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو التفاوض".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران ليس لديها "أوراق" تفاوضية في المباحثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان، باستثناء التحكم بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أن لا أوراق بيدهم باستثناء ابتزاز العالم على المدى القصير من خلال استخدام الممرات المائية الدولية. السبب الوحيد لبقائهم أحياء اليوم هو التفاوض!".

كما حذر ترامب، إيران من التعرض لضربات جديدة في حال فشلت المباحثات في باكستان في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة أميركية الجمعة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله "نقوم حاليا بتحميل السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما قمنا به سابقا عندما مزّقناهم إربا إربا".

وأضاف "ما لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها... بفعالية كبيرة".

يأتي ذلك في وقت توجه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسلام آباد تمهيدا للمفاوضات المرتقبة مع إيران، مع تحذيره إياها من "التلاعب" بواشنطن.

فيما جددت طهران التمسك بشروط تسبق بدء المفاوضات، خصوصا وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان.