ترامب وستارمر يتفقان على "خطة عمل" لإعادة فتح مضيق هرمز

اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على وضع خطة عمل لإعادة فتح وضمان الملاحة في مضيق هرمز، في إطار جهود دولية لدعم وقف إطلاق النار وتعزيز استقرار الممرات البحرية في المنطقة.

اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إعداد "خطة عمل" مشتركة تهدف إلى "إعادة فتح وضمان استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز"، في خطوة وُصفت بأنها مرحلة جديدة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق مبدئي لفتح الممر البحري الإستراتيجي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الخميس، أن المباحثات بين الجانبين ركزت على ضرورة الانتقال السريع إلى مرحلة تنفيذية تضمن إعادة تشغيل حركة السفن التجارية، وسط تأكيدات على أن استقرار الملاحة في المضيق يُعد عنصرًا أساسيًا في أمن الطاقة والتجارة العالمية، نظرًا لأهميته كممر حيوي يربط الخليج بالأسواق الدولية.

وأضاف داونينغ ستريت أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية تنسيق الجهود الدولية لضمان عدم تعطل حركة الشحن البحري، والعمل على وضع آليات عملية تضمن "ملاحة آمنة ومفتوحة" دون عوائق، في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التطور ضمن تحركات دبلوماسية أوسع يقودها ستارمر خلال جولته في المنطقة، والتي شملت لقاءات مع قادة في دول الخليج، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم تثبيت وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، بما يضمن منع أي تصعيد جديد قد يهدد أمن الممرات البحرية.

وفي السياق ذاته، تتواصل النقاشات حول آليات تنظيم الملاحة في المضيق، وسط تباين في المواقف بشأن أي رسوم أو قيود محتملة، حيث تؤكد لندن وشركاؤها على مبدأ "الملاحة الحرة"، باعتباره أساسًا لأي تسوية مستقبلية، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى تثبيت الاستقرار الإقليمي وتفادي أي اضطراب جديد في أسواق الطاقة العالمية.