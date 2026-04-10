ترقب للمفاوضات: إيران تهدد بالرد إذا تواصلت الهجمات على لبنان وواشنطن تأمل "نتيجة إيجابية"

هددت إيران اليوم، الجمعة، بالرد بـ"قوة" إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان وحزب الله، فيما تسود حالة من الترقب لبدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، أن القوات لا تزال في حالة تأهب قصوى وأيديها على الزناد، مهددا بالرد بقوة إذا استمرت الهجمات على لبنان وحزب الله ولا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أنه سينقل إدارة مضيق هرمز إلى مستوى جديد.

ولا يزال الغموض يحيط بشأن وفد طهران، بعدما حذّر مسؤولون إيرانيون بعدم المشاركة في المفاوضات ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان حيث تشن إسرائيل حربا عليه، وشنّت الأربعاء غارات وارتكبت مجازر أسفرت عن استشهاد 300 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

وأعرب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس عن أمله في تحقيق نتيجة "إيجابية" في المباحثات المرتقبة مع إيران، مع توجهه إلى إسلام آباد الجمعة، في وقت لم تعلن طهران بعد عن موعد توجه وفدها المفاوض أو تركيبته. وقال فانس للصحافيين قبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن "سنحاول خوض مفاوضات إيجابية". وأضاف "إذا كان الإيرانيون مستعدون للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد مستعدون لمدّ اليد. إذا حاولوا التلاعب بنا، سيجدون أن الفريق المفاوض لن يكون مرحبا بذلك".ويرافق فانس ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب وصهر الأخير جاريد كوشنر، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

ويسري منذ فجر الأربعاء اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين طهران من جهة وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى، بعد حرب استمرّت حوالي أربعين يوما. وأكدت باكستان لدى إعلان وقف إطلاق النار ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الاتفاق يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. غير أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تنصلتا من ذلك.

