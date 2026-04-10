زيلينسكي: وحدات أوكرانية أسقطت مسيّرات إيرانية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن خبراء عسكريين أوكرانيين أسقطوا طائرات إيرانية مسيّرة في عدة دول في الشرق الأوسط.

وخلال لقاء مع صحافيين، صرّح زيلينسكي بأن قواته درّبت "بعض الدول على كيفية التعامل مع أنظمة الاعتراض. هل دمّرناها؟ نعم، فعلنا. وهل فعلنا ذلك في دولة واحدة فقط؟ كلا، في عدة دول".

وأضاف الرئيس الأوكراني، في تصريحات حُظر نشرها قبل يوم الجمعة، أن "الأمر لم يكن يتعلّق بمهمّة تدريبية أو مناورات، بل بدعم بناء نظام دفاع جوي حديث يمكنه العمل فعليا. نعم، لقد كانوا يسقطون طائرات شاهد"، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد زيلينسكي أن وحدات المسيّرات الأوكرانية ستبقى في المنطقة، بمعزل عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدّة أسبوعين.

وتابع: "مقابل دعمنا وخبراتنا، سنحصل على أمور مختلفة. في بعض الحالات يتعلّق الأمر بأنظمة اعتراض لحماية بنيتنا التحتية للطاقة، وفي حالات أخرى هناك ترتيبات مالية"، مضيفا أن أوكرانيا قد تحصل أيضا على إمدادات نفطية.

وكانت كييف أرسلت عشرات من أفراد وحدات مكافحة المسيّرات إلى نحو أربع دول في الشرق الأوسط، بعدما أدت الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، إلى موجة من الهجمات الانتقامية بالطائرات المسيّرة على هذه الدول.