موجز أنباء العالم الجمعة: قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله ومفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران

تصاعد التوتر مع قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله وضغوط دولية لمنع تجدد الغارات على بيروت، في وقت تستعد طهران وواشنطن لبدء المفاوضات بينهما في باكستان.

من مكان الغارة الإسرائيلية على السراي الحكومي في النبطية جنوبي لبنان (Gettyimages(

دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، المسؤولين في لبنان إلى الكف عن تقديم "التنازلات المجانية" لإسرائيل، قبيل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين البلدين في واشنطن الأسبوع المقبل، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على بيروت.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن استشهاد 13 عنصرا من قوات أمن الدولة جراء القصف الإسرائيلي على السراي الحكومي في النبطية ومحيطه جنوبي البلاد.

وأعلن حزب الله أنه قصف "بصواريخ نوعية" قاعدة عسكرية بحرية في مدينة أسدود بجنوب إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع وبلدات أخرى في الشمال وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ردا على الغارات العنيفة الأربعاء وأوقعت أكثر من 300 شهيد.

وتمارس دول أوروبية وعربية ضغوطا دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تجديد غاراتها على بيروت، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي.

وأدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الفاتيكان هيمن عليها النزاع في الشرق الأوسط وخصوصا لبنان، التقى خلالها البابا لاوون الرابع عشر لأول مرة بعد عام تقريبا على انتخاب الحبر الأعظم الأميركي.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من التزايد المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في لبنان في ظل الحرب.

من جهتها قالت إندونيسيا إنها قدّمت، بمشاركة عشرات الدول الحليفة، بيانا مشتركا بشأن أمن قوات حفظ السلام، إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد مقتل ثلاثة من جنودها العاملين ضمن قوات "يونيفيل" في لبنان.

باكستان

تستعد باكستان لاستضافة مفاوضات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار بين البلدين، فيما لا تزال مشاركة طهران غير مؤكدة على خلفية الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص في لبنان الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز إنه طلب من نظيره الإيراني عباس عراقجي أن تخوض طهران "بحسن نية" المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إرسال قافلة مساعدات طارئة من تركيا إلى إيران استجابة لـ"وضع إنساني حرج".

وأعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للطاقة وقف العمل في مصفاة رئيسية في شرق المملكة العربية السعودية على الساحل الغربي للخليج، بعد تعرضها لأضرار خلال الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خبراء عسكريين أوكرانيين أسقطوا طائرات إيرانية مسيّرة في عدة دول في الشرق الأوسط.

الحرب الروسية – الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا يبدأ مساء السبت وينتهي منتصف ليل الأحد - الإثنين، لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، كما أفاد الكرملين، وقد أعلنت كييف التزامها الهدنة إذا التزمت بها موسكو.

كما أعلنت روسيا، أن المبعوث الرئاسي كيريل دميترييف يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات تتعلّق بالاقتصاد، مؤكدة أنه لن يجري أيّ نقاشات حول الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إعادة العمل بالعقوبات على النفط الروسي، والتي رُفعت جزئيا بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقُتل ثلاثة أشخاص جراء غارات جوية في روسيا وأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات في المناطق التي طالها القصف.

الصين

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ لزعيمة حزب المعارضة التايواني تشنغ لي وون عن "ثقته التامة" في أن شعبَي البلدين سيتوحدان، وذلك خلال اجتماع نادر عقد بينهما في بكين.

وشددت زعيمة المعارضة التايوانية للرئيس الصيني خلال الاجتماع على ضرورة تعاون الصين وتايوان "لتجنب الحرب".

كوريا الشمالية

أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارته كوريا الشمالية بـ"نجاحات" البلاد رغم جهود الولايات المتحدة "لعزلها وخنقها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

المجر

اتهم رئيس الوزراء المجري القومي ومنافسه الساعي إلى إزاحته، بعضهما بمحاولة تقويض الانتخابات المرتقبة الأحد والتي يمكن أن تُنهي هيمنة الحزب الحاكم المستمرة منذ 16 عاما.

بورما

أدى قائد المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وفق ما أفاد صحافيون، ليواصل بذلك حكمه من منصب مدني بعد خمس سنوات من استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري.

جيبوتي

أدلى الجيبوتيون بأصواتهم بأعداد قليلة صباح الجمعة في انتخابات رئاسية من المتوقع، ما لم تحدث مفاجأة كبيرة، أن تُؤمّن ولاية سادسة لإسماعيل عمر جيله الذي يحكم هذه الدولة الإفريقية الصغيرة ذات الموقع الإستراتيجي منذ قرابة ثلاثة عقود.