ميلانيا ترامب تنفي صلتها بإبستين وتهاجم "أكاذيب" متداولة

نفت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب بشكل قاطع أي صلة لها بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، ووصفت ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأنها بأنه "أكاذيب لا أساس لها"، مؤكدة أنها لم تكن على علم بجرائمه ولم تكن ضحية له.

وجاءت تصريحات ميلانيا ترامب خلال ظهور مفاجئ أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض، في خطوة غير معتادة ضمن محيط السيدة الأولى، حيث نفت وجود أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بينها وبين إبستين، مشددة على أن اللقاء بزوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تم بشكل مستقل تمامًا وبعيدًا عن أي علاقة سابقة بالرجل المدان.

وأكدت أن الصور والتعليقات المتداولة التي تربطها بإبستين “مفبركة ومضللة”، معتبرة أن استمرار تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي يمثل إساءة متعمدة وتشويهًا للحقائق، داعية إلى وقف ما وصفته بحملات التضليل التي تستهدف سمعتها.

وفي سياق متصل، طالبت ميلانيا ترامب الكونغرس الأميركي بعقد جلسات استماع علنية للناجيات من اعتداءات إبستين، بهدف تمكينهن من الإدلاء بشهاداتهن تحت القسم، وإتاحة المجال لتوضيح الحقائق المرتبطة بالقضية التي ما زالت تثير جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة.

وتعود قضية إبستين، الذي توفي عام 2019 داخل أحد السجون في نيويورك أثناء انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، إلى الواجهة بين حين وآخر، وسط استمرار الجدل السياسي والإعلامي حول علاقاته وشبكة معارفه الواسعة، وما رافق ذلك من نظريات وشبهات لم تُحسم قضائيًا بالكامل حتى الآن.