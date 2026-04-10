بوتين يعلن هدنة عيد الفصح وكييف تربط الالتزام بالمثل

أعلن فلاديمير بوتين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، فيما أبدى فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للالتزام بالهدنة شرط التزام موسكو بها، وسط استمرار تعثر جهود إنهاء الحرب.

أعلنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، يبدأ مساء السبت ويستمر حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين، وفق بيان صادر عن الكرملين، الذي أكد إصدار تعليمات بوقف العمليات القتالية خلال هذه الفترة.

وجاء في بيان مكتوب للكرملين "بقرار من القائد الأعلى (...) ومع حلول عيد الفصح الأرثوذكسي المقبل، تقرر وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 16,00 (13,00 ت غ) من الحادي عشر من نيسان/ أبريل وحتى انتهاء يوم الثاني عشر من نيسان/ أبريل 2026".

وأوضح الكرملين أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي دون تنسيق مسبق مع كييف أو واشنطن، مشيرًا إلى أن القوات الروسية ستبقى في حالة جاهزية للرد على أي خروقات محتملة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن إعلان هذه الهدنة لم يناقش مسبقا مع كييف وواشنطن، ولا يرتبط بمفاوضات إنهاء الحرب. وتابع بيان موسكو "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية".

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للالتزام بالهدنة، شرط التزام موسكو بها، مؤكدًا أن كييف سبق أن اقترحت وقفًا مماثلًا لإطلاق النار خلال المناسبة.

ويأتي هذا التطور في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين الطرفين بخرق الهدن السابقة، واستمرار الخلافات بشأن شروط التسوية، لا سيما ما يتعلق بالتنازلات الإقليمية والسياسية.

وعلى الرغم من تسجيل تقدم ميداني محدود للقوات الروسية خلال الفترة الماضية، تشير تقديرات إلى تباطؤ وتيرة العمليات، في وقت تواصل فيه أوكرانيا تنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية، ضمن مساعيها للحد من القدرات الروسية في الحرب.