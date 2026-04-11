ألمانيا: منع تظاهرة نصرة لغزة أمام معسكر اعتقال نازي

"اعتبرت المحكمة أن الكوفية رمز سياسي، وقد تهدد شعور اليهود بالأمان عند زيارتهم للموقع".

قرر نشطاء مؤيدون للفلسطينيين كانوا يخططون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام معسكر اعتقال "بوخنفالد" النازي في ألمانيا، نقلها، الأحد، إلى مدينة فايمار المجاورة للمعسكر، بعد أن أيدت محكمة قرار الشرطة بحظرها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأثارت الوقفة التي دعت إليها حملة أُطلق عليها اسم "كوفيات في بوخنفالد"، الجدل في ألمانيا، حيث ندد سياسيون بها ووصفوها بأنها غير لائقة.

ويقع معسكر الاعتقال النازي الذي تحول إلى معلم تذكاري ومتحف، على مشارف المدينة الألمانية.

وكان النشطاء قد دعوا إلى وقفتهم الاحتجاجية لإحياء ذكرى "ضحايا الإبادة الجماعية والفاشية" والنضال "ضد جميع الإبادات، ولا سيما الإبادة الجماعية حاليًا في فلسطين".

لكن القضاة رجحوا في قرارهم أن تشكل التظاهرة "انتهاكًا لكرامة ضحايا" النظام النازي الذين عانوا في المعسكر، وفقًا لوكالة "فرانس برس" نقلاً عن بيان صادر عن المحكمة.

يذكر أن القائمين على معسكر "بوخنفالد"، رفضوا، العام الماضي، السماح لامرأة بحضور إحدى فعالياته لارتدائها الكوفية الفلسطينية.

ولجأت المرأة إلى القضاء للسماح لها بحضور فعالية أخرى، لكن المحكمة رأت أن المعسكر كان محقًا في منعها من الدخول.

واعتبرت المحكمة أن الكوفية رمز سياسي، وقد "تهدد شعور اليهود بالأمان" عند زيارتهم للموقع.

ولم ترد حملة "كوفيات بوخنفالد" بشكل فوري على طلب من وكالة "فرانس برس" للتعليق، الجمعة.

لكن في بيانات سابقة، اتهمت الحملة الأشخاص الذيم يديرون معسكر "بوخنفالد" بتحويله إلى مكان "لتزييف التاريخ وإنكار الإبادة الجماعية".