إيران: أطول انقطاع للإنترنت على مستوى دولة

أفادت مجموعة مراقبة الإنترنت "NetBlocks"، السبت، بأن انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز 1000 ساعة متواصلة، في ما وصفته بأنه أطول انقطاع شامل للشبكة على مستوى دولة في العالم.

وبحسب المنظمة المتخصصة في تتبع انقطاعات الإنترنت، فإن غالبية الإيرانيين محرومون من الوصول إلى الإنترنت العالمي منذ بدء الهجمات الإسرائيلية والأميركية على البلاد في 28 شباط/فبراير، حيث يقتصر الاستخدام على شبكة إنترانت داخلية خاضعة لرقابة الدولة.

وفي المقابل، يواصل عدد محدود من الجهات الرسمية والعسكرية استخدام الإنترنت دون قيود، فيما تستمر وسائل الإعلام الإيرانية بنشر محتواها عبر منصات مثل "تيليغرام" و"إكس"، رغم كونهما محظورين داخل البلاد.

ويأتي هذا الانقطاع في سياق رقابة مشددة مفروضة على الإنترنت في إيران حتى في الأوقات العادية، إذ تحظر السلطات عددًا كبيرًا من المواقع والتطبيقات في بلد يتجاوز عدد سكانه 90 مليون نسمة.

وتُعد خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وسيلة شائعة لدى المستخدمين الإيرانيين للالتفاف على القيود والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، إلا أن هذه الخدمات غالبًا ما تعاني من بطء في الاتصال وضعف في الاستقرار.