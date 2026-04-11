إيران وأميركا: صراع ممتد من الرهائن إلى حرب 2026

تشهد العلاقة بين إيران والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ عام 1979 تخللته عقوبات وتصعيدات ومحاولات تفاوض. دخل الطرفان في حرب مباشرة عام 2026 أعقبها وقف إطلاق نار هش، مع توجه لعقد مفاوضات في إسلام آباد.

تطغى حالة من العداء المزمن على العلاقة بين إيران والولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، التي أطاحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي، وحوّلت طهران من حليف للغرب إلى خصم يعتبر واشنطن "الشيطان الأكبر".

اليوم السبت، يجتمع الطرفان في إسلام آباد في ظل وقف إطلاق نار هش لا يزال صامدًا رغم انعدام الثقة العميق بين الجانبين.

في ما يأتي أبرز المحطات في مسار العلاقة بين البلدين، كما جاءت في تقرير لوكالة "فرانس برس" نُشر اليوم، السبت:

1979: أزمة الرهائن

في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، اقتحم طلاب مؤيدون للثورة الإسلامية السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا دبلوماسيين وموظفين مطالبين بتسليم الشاه. واستمرت الأزمة 444 يومًا، احتُجز خلالها 52 رهينة، قبل الإفراج عنهم تباعًا. وفي نيسان/أبريل 1980، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وفرضت قيودًا على التجارة والسفر.

1995 – 2002: العقوبات و"محور الشر"

في 30 نيسان/أبريل 1995، فرضت الولايات المتحدة حظرًا كاملاً على التجارة والاستثمار مع إيران. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2002، صنّف الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، إيران ضمن "محور الشر" إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب. وفي 2019، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية".

2015 – 2018: الاتفاق النووي والانسحاب الأميركي

بعد سنوات من التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، توصلت طهران عام 2015 إلى اتفاق مع القوى الكبرى، يقضي بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة. وبعد عام، بدأت إيران تقليص التزاماتها، فيما فشلت جهود إحياء الاتفاق، وأُعيد فرض عقوبات أممية في أيلول/سبتمبر 2025.

2020: اغتيال قاسم سليماني

في 3 كانون الثاني/يناير 2020، قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد. وردّت إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق.

2025: قصف منشآت نووية

خلال حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، تدخلت الولايات المتحدة ووجهت ضربات إلى ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية في 21 حزيران/يونيو 2025. وبينما أكدت واشنطن تدمير هذه المنشآت، بقي حجم الأضرار غير واضح.

شباط/فبراير 2026: تصعيد واسع ومقتل خامنئي

مع تصاعد التوترات، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، بالتوازي مع محادثات غير مباشرة بوساطة عُمان. وفي 28 شباط/فبراير، نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، واستهدفت منشآت عسكرية ونووية. وردّت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول في الخليج العربي تستضيف قوات أميركية، وأغلقت مضيق هرمز.

نيسان/أبريل 2026: هدنة ومفاوضات

توصل الطرفان إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين مطلع نيسان/أبريل 2026، بعد أكثر من شهر من الحرب. ومن المقرر أن تُعقد مفاوضات رفيعة المستوى في إسلام آباد، بوساطة باكستان، في محاولة لتثبيت التهدئة، قبل انتهاء الهدنة في 22 نيسان/أبريل، وسط استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.