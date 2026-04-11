عدد الضحايا خلال الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران

في ما يلي أحدث حصيلة لضحايا الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران في الشرق الأوسط، والتي أسفرت عن الآلاف من القتلى معظمهم في إيران ولبنان.

قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، مما دفع طهران للرد بهجمات على إسرائيل وقواعد أميركية بدول في منطقة الخليج وانضمام حزب الله في لبنان وفصائل مسلحة في العراق والحوثيين في اليمن إلى جانبها.

وتوقفت الحرب إلى حد بعيد بعد أن توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف ​إطلاق النار مدة أسبوعين في الثامن من نيسان/ أبريل.

وفي ما يلي أحدث حصيلة لضحايا الحرب:

إيران

قال رئيس الطب الشرعي الإيراني لوسائل الإعلام ‌الحكومية، الخميس، إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في أنحاء إيران خلال الحرب.

وتفيد وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، بأن 3636 شخصا قتلوا منذ اندلاع الحرب بينهم 1701 مدني، منهم 254 طفلا على الأقل.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إنها ستتوقف عن نشر تقارير يومية عن الهجمات والقتلى والجرحى على خلفية "تغير الوضع على الأرض والضبابية المحيطة بما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد أم سينهار".

وقال الجيش الإيراني، إن 104 على الأقل قتلوا بعد أن ​أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

تقول السلطات اللبنانية، إن 1830 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس. وأدى أعنف قصف ​إسرائيلي خلال الحرب في لبنان في الثامن من نيسان/ أبريل إلى استشهاد أكثر من 300.

وأفاد الجيش اللبناني باستشهاد 14 جنديا على الأقل منذ الثاني من آذار/ مارس ⁠في غارات إسرائيلية على البلاد ومعظمهم في الجنوب. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن 13 من قوات الأمن استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى حكومي في مدينة النبطية جنوبي البلاد في 10 نيسان/ أبريل.

وقال مصدران ​مطلعان، إن أكثر من 400 من عناصر حزب الله قتلوا منذ بدء هجماته على إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حصيلة القتلى التي أعلنتها السلطات تشمل ​عناصر حزب الله.

وقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين التابعين للأمم المتحدة في واقعتين منفصلتين في جنوب لبنان، أحدهما بانفجار على جانب طريق، والآخر بقذيفة.

العراق

ذكرت السلطات الصحية في العراق، أن ما لا يقل عن 117 شخصا قتلوا منذ بداية الحرب. وبين هؤلاء مدنيون وأعضاء من قوات "الحشد الشعبي" المتحالفة مع إيران وجنود من الجيش وأفراد من الشرطة ومقاتلون من قوات البشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون من قطاعي الأمن والصحة، بمقتل ما لا يقل ​عن ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة في السابع من نيسان/ أبريل عندما أصابت صواريخ انطلقت من اتجاه الكويت منزلا في خور الزبير قرب البصرة.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم ​أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

ذكرت "نجمة داود الحمراء"، أن 23 شخصا قتلوا جراء إطلاق صواريخ من إيران ولبنان. وقال الجيش إن 12 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت ‌مزارعا إسرائيليا ⁠قرب الحدود مع لبنان في 22 آذار/ مارس.

الولايات المتحدة

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن 13 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين. وأعلن الجيش الأميركي أن ستة منهم تأكد مقتلهم بعد سقوط طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، في حين قتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

الإمارات

قالت السلطات الإماراتية، إن 12 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان. وسقط أحدث القتلى عندما سقط حطام جراء هجوم تم اعتراضه على منشآت غاز في حبشان بأبو ظبي.

قطر

قالت وزارة الدفاع القطرية، إن سبعة أشخاص قتلوا في 22 آذار/ مارس في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء ​مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة ​من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد ⁠تركي من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان كانا فنيين يعملان لدى شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل سبعة بينهم ثلاثة في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

الضفة

قُتلت أربع فلسطينيات جراء سقوط صاروخ في الضفة الغربية المحتلة إثر هجوم إيراني.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن أربعة أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 شباط/ فبراير.

السعودية

قُتل اثنان وأصيب 12 عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في التاسع من نيسان/ أبريل، بأن الهجمات على منشآت الطاقة أدت إلى مقتل مواطن سعودي من أفراد الأمن الصناعي التابع لشركة الطاقة السعودية.

البحرين

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 آذار/ مارس، أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 آذار/ مارس، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الشركة المشغلة لإحدى الناقلات إن شخصا لقي حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة الناقلة قبالة سواحل مسقط.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.