موجز أنباء العالم السبت: بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران وشهداء في غزة ولبنان

تستهلّ إيران والولايات المتحدة المفاوضات في العاصمة الباكستانية سعيًا إلى انهاء الحرب، فيما تستمر إسرائيل بشنّ غارات وإسقاط شهداء في لبنان وغزة، وفي الشمال عقدت روسيا وأوكرانيا هدنة مؤقتة تخللها تبادل أسرى حرب من الطرفين...

سيارة تابعة للوفد الرسمي الأميركي أمام لافتة عن المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية (Getty Images)

تستضيف إسلام أباد أولى جولات المفاوضات بين واشنطن وطهران، اليوم السبت، في ظل آمال عالمية بالتوصّل إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي لبنان، قتلت إسرائيل 11 شخصًا على الأقل في غارات متفرقة منذ فجر اليوم، وقتلت 7 في غزة بغارة جوية، فيما أظهر تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" أنّ ثلاثة أرباع الضربات العسكرية استهدفت إيران ولبنان، منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير. وفي ليبيا، توصّلت الأطراف الليبية في شرق البلاد وغربها إلى اتفاق "الإنفاق المالي الموحّد"، وهو أول اتفاق على ميزانية إنفاق موحَّد منذ أكثر من عقد.

وفي ما يلي موجز أبرز الأنباء العالمية اليوم السبت:

باكستان

بدأت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، في إسلام أباد، في محاولة لوضع حدّ للحرب بين الطرفين، على ما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي عقد اجتماعَين منفصلَين مع وفدَي البلدين.

ومن جانبها، أكدت وسائل إعلام إيرانية انطلاق المفاوضات.

والتقى الوفد الإيراني رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي للجمهورية الإسلامية.

كما أعلن مكتب شريف أنه اجتمع مع نائب ترامب، جي دي فانس، مشيرًا إلى أنّ محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب "بدأت".

ونفى مسؤول أميركي كبير تقريرًا ذكر بأنّ واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

لبنان

استشهد 11 شخصًا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم 3 مسعفين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في ظلّ الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله.

وشدّد النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، على رفض حزبه المفاوضات المباشرة بين لبنان إسرائيل، غداة إعلان الرئيس اللبناني بأنّها ستجري في واشنطن الأسبوع المقبل.

قطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية قرب نقطة للشرطة في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، على ما أعلن الدفاع المدني.

العراق

قال مسؤول أمني عراقي كبير، إنّ مسيّرة سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي، الأربعاء، قرب دبلوماسيين أميركيين كانوا يرافقون صحافية مُفرجًا عنها من الخطف، وذلك بعدما قالت واشنطن إنّ "كمينًا" استهدف دبلوماسيّيها في اليوم نفسه.

فرنسا

استهدفت نحو ثلاثة أرباع الضربات إيران ولبنان منذ بدء الحرب، بحسب ما أظهر تحليل أجرته وكالة "فرانس برس"، استنادًا إلى بيانات منظمة "أكليد" الأميركية غير الحكومية، المتخصصة في الإحصاءات المتعلقة بالحروب.

ليبيا

توصّلت الأطراف الليبية في شرق البلاد وغربها، برعاية الولايات المتحدة، إلى اتفاق يقضي بـ"الانفاق المالي الموحد"، بحسب ما أفاد البنك المركزي الليبي، ليكون أول توافق على ميزانية إنفاق موحدة، وتوحيد السياسة المالية في البلاد منذ 13 عامًا.

السعودية

يجري وزير المالية السعودي زيارة قصيرة إلى إسلام أباد تهدف إلى إظهار "الدعم الاقتصادي"، وفق ما أفاد مصدر مطّلع وكالة "فرانس برس"، بعد أيام من إعلان باكستان أنّها ستسدد مليارات الدولارات من القروض للإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنّ طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية وصلت إلى المملكة، بموجب اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين العام الماضي.

أوكرانيا

دخلت هدنة بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، سبقه تبادل لأسرى الحرب وضربات بالمسيّرات خلال الليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ روسيا وأوكرانيا تبادلتا 175 أسير حرب من كل جانب، في أحد المجالات القليلة للتعاون بين الجانبين.

وقبل وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، قُتل شخصان بضربات روسية على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري.

بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، أنّ لندن ستتخلى عن خطتها لتسليم جزر تشاغوس، التي تستضيف القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية "دييغو غارسيا"، بعد معارضة شديدة للخطوة أبداها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

الفاتيكان

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر، الإثنين، أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى الجزائر، حاملًا رسالة للحوار مع الإسلام في رحلة تمثّل كذلك بُعدًا شخصيًا للحبر الأعظم الأميركي.

الولايات المتحدة الأميركية

احتفلت وكالة "ناسا" بعودة روّاد الفضاء الأربعة ضمن مهمّة "أرتيميس 2" بسلام إلى الأرض، بعد ما وصفته بـ "رحلة ناجحة للدوران حول القمر كانت الأولى منذ أكثر من نصف قرن".

ألمانيا

قرر ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا يخططون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام معسكر اعتقال "بوخنفالد" النازي في ألمانيا، نقلها إلى مدينة فايمار المجاورة للمعسكر، بعدما أيدت محكمة قرار الشرطة بحظرها.

جيبوتي

أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، لولاية سادسة بعدما نال 97.8 في المئة من الأصوات، بحسب ما أظهرت نتائج رسمية.

بيرو

تعهدت المرشحة الرئاسية في البيرو، كيكو فوجيموري، في حال فوزها بطرد المهاجرين غير الشرعيين، وجذب الاستثمارات الأميركية وتعزيز المد اليميني الذي يكتسح أميركا اللاتينية، وذلك في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عشية انتخابات الأحد.