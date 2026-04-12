احتجاجات المزارعين والنقل تدفع إيرلندا لاجتماع طارئ حول أزمة المحروقات

وزراء في الحكومة الإيرلندية التقوا ممثلي قطاعات النقل والزراعة والصيد، وهاريس يؤكد عزم الحكومة التعاون مع كل قطاع وضمان حرية عمل المواطنين وحسن سير سلاسل الإمداد الأساسية، خاصة المحروقات.

تعقد الحكومة الإيرلندية اجتماعا طارئا، الأحد، لبحث تدابير لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إلى تهدئة التوترات بعد أيام من الاحتجاجات التي شارك فيها مزارعون وعاملون في قطاع النقل البري، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

واستهدفت الاحتجاجات مصفاة النفط في مدينة كورك، جنوبي إيرلندا، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد، إضافة إلى مخازن للوقود في الشرق والجنوب توفر نصف إمدادات الدولة من المحروقات.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرلندية، قد تقر الحكومة تمديد آلية خفض الضرائب على البنزين والديزل التي اعتمدت في أواخر آذار/مارس، والمفترض أن تبقى سارية حتى نهاية أيار/مايو.

ويندرج هذا التدبير ضمن خطة أوسع بقيمة 250 مليون يورو، تهدف إلى "الحد من أسوأ تداعيات صدمة الأسعار" الناجمة عن الحرب، بحسب رئيس الحكومة.

واجتمع وزراء، السبت، بممثلين عن قطاعات النقل والزراعة والصيد للاستماع إلى مطالبهم.

وفي ختام الاجتماع، أعلن هاريس أن الحكومة "تعتزم التعاون مع كل قطاع على حدة في مسعى إلى تحقيق تقدم فعلي في وجه بعض التحديات الكبيرة جدا التي يواجهها الشعب".

وشدد على ضرورة أن يتمكن "المواطنون من ممارسة حقوقهم ومزاولة أعمالهم بحرية، فضلا عن أهمية ضمان حسن سير سلاسل الإمداد الأساسية، لا سيما في ما يخص المحروقات".