السلطات التركية تعتقل زعيم المعارضة من حزب الشعب الجمهوري في أنقرة

السلطات التركية توقف رئيس فرع أنقرة في حزب الشعب الجمهوري، أوميت إركول، و8 آخرين، في تحقيق بفساد مرتبط بعقد بين بلدية إزمير وشركة بناء، وسط انتقادات من رئيس بلدية أنقرة.

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، رئيس فرع أنقرة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، أوميت إركول، إلى جانب 8 أشخاص آخرين، في قضية تتعلق بالفساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت موقِعا "تي 24" و"بيرغون" الإخباريان أن توقيف إركول جاء في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إزمير، بشأن مخالفات في عقد مبرم بين بلدية المدينة وشركة بناء.

وبحسب بيان مدعي عام إزمير، يتصل التحقيق باتهامات "بالاختلاس والاحتيال وتزوير وثائق رسمية والإخلال بواجبات الرقابة".

وانتقد رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، وهو من حزب الشعب الجمهوري، توقيف إركول، واعتبر أن ما يجري مخالف للعدالة.

وتتعرض المعارضة التركية لضغط متزايد منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في آذار/ مارس 2025 بتهم فساد.

وكان إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2028.

ومنذ بدء محاكمة إمام أوغلو، أوقفت السلطات 4 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري.