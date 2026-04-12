ترامب يقول إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات مع إيران في إسلام آباد

يقول ترامب إنه "لا فرق" بالنسبة له إذا توصلت طهران وإيران لاتفاق أم لا خلال المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات الأميركية الإيرانية في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب.

وصرّح ترامب لصحافيين "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا".

وأضاف "نحن في مفاوضات معمّقة للغاية مع إيران. سننتصر بغض النظر عنها. لقد هزمناهم عسكريا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بينما يقود نائبه جاي دي فانس وفد بلاده التفاوضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث دخلت المحادثات مع إيران يومها الثاني.

كما كرر ترامب ما أعلنه الجيش الأميركي بشأن عبور سفينتين حربيتين السبت مضيق هرمز، البوابة الحيوية إلى الخليج الغني بالنفط، لبدء تطهيره من الألغام الإيرانية، رغم نفي طهران.

وقال ترامب "لدينا كاسحات ألغام هناك. نحن نقوم بتطهير المضيق".

وأضاف "سنفتح المضيق رغم أننا لا نستخدمه، لأن هناك الكثير من الدول الأخرى في العالم التي تستخدمه وهي إما خائفة أو ضعيفة أو بخيلة".

وأعرب مجددا عن إحباطه من حلفاء الناتو الذين بقوا على الحياد أثناء الحرب، قائلا "لم يساعدنا حلف الناتو، هذا ما أستطيع أن أقوله لكم".