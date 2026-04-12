تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران وسط تبادل الاتهامات

بين تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية التعثر، برزت دعوات دولية، لا سيما من باكستان، للحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر.

انتهت جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق اختراق يذكر، في ظل تباينات حادة حول قضايا استراتيجية أبرزها النفوذ الإقليمي والملف النووي.

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأحد، أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق، مشيرا إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين.

وحملت تصريحات فانس إشارة إلى أنه لا يزال يمنح إيران وقتا كافيا للنظر في العرض المقدم من الولايات المتحدة التي أعلنت الثلاثاء وقف هجماتها لمدة أسبوعين بانتظار نتيجة المفاوضات.

وأفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض، نقلا عن وكالة فارس، أن إيران لا تملك أي خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الأميركي كان يبحث عن ذريعة للانسحاب من طاولة الحوار، مؤكدًا أن واشنطن لم تُبدِ استعدادًا لتخفيض سقف توقعاتها.

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن الولايات المتحدة طرحت خلال المفاوضات مطالب لم تتمكن من تحقيقها عبر الحرب، ما أسهم في تعقيد مسار التفاهمات.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن ما وصفها بـ"أطماع الولايات المتحدة" كانت السبب الرئيسي في عدم التوصل إلى اتفاق أو حتى إطار مشترك بين الطرفين.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع على سير المحادثات أن جزءا من الخلافات بين الأطراف يرتبط بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ما أثار تحفظات كبيرة.

وأضاف المصدر أن من نقاط التباين أيضًا رفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما ساهم في تعقيد مسار التفاهمات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في استمرار التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بوقف إطلاق النار، داعيًا الطرفين إلى التمسك به عقب انتهاء المحادثات.

وأوضح أن الوفدين الأميركي والإيراني عقدا عدة جولات تفاوضية اختتمت صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لتسهيل التقارب بين الجانبين ودعم مسار الحوار.