تقرير: تقديرات استخباراتية بشأن دعم صيني لإيران في الحرب

تقديرات استخباراتية أمريكية، نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، تفيد باحتمال دعم صيني غير مباشر لإيران عبر مكونات عسكرية، وربما صواريخ مانبادز دون تأكيد استخدامها، بينما تقدم روسيا معلومات أقمار اصطناعية ومساعدات غير فتاكة، وسط تعثر مفاوضات واشنطن وطهران بإسلام آباد.

تحصّلت الاستخبارات الأميركية على معلومات تفيد بأن الصين اضطلعت بدور أكثر فاعلية، وربما أرسلت ذخائر إلى إيران لاستخدامها في الحرب، التي اندلعت إثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد، بحسب ما أورد تقرير صحافي، الأحد.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم: "لا أعتقد أن الصين ستقدم أسلحة لإيران، لكن إذا فعلت ذلك، فسنفرض عليها رسوما جمركية بنسبة 50%".

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، تقوم أجهزة الاستخبارات الأميركية بتقييم احتمال أن تكون الصين قد زادت من دورها في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وفي حديث للصحيفة، قال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن الصين ربما اضطلعت بدور غير مباشر في الحرب، "عبر التغاضي عن شحن بعض الشركات إلى إيران مواد كيميائية، ووقودا، ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري".

وأشار المسؤولون إلى أن الصين دأبت منذ فترة طويلة على توخي الحذر في إرسال معدات عسكرية مباشرة إلى إيران، إلا أن بعض الأسماء داخل الحكومة تدفع باتجاه تقديم دعم مباشر لقوات الأمن الإيرانية.

وادعى المسؤولون أن إدارة واشنطن حصلت مؤخرا على معلومات استخباراتية تفيد بأن الصين ربما أرسلت إلى إيران صواريخ تطلق من على الكتف، تُعرف باسم "مانبادز".

غير أنهم أوضحوا أن هذه المعلومات غير مؤكدة، ولا توجد أي أدلة على استخدام تلك الأسلحة في الميدان.

من جهة أخرى، ذكر المسؤولون أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى معطيات تفيد بأن "روسيا تقدم أيضا معلومات استخباراتية عبر الأقمار الاصطناعية للجيش الإيراني"، بما يساعد "الحرس الثوري" على تحديد السفن الأميركية والأهداف العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط.

كما ادعى المسؤولون أن روسيا تقدم لإيران مساعدات غذائية ومعدات عسكرية غير فتاكة وصورا فضائية، لكنها تتجنب تزويدها بأسلحة مباشرة خشية استفزاز الولايات المتحدة.

والأحد، أعلنت طهران وواشنطن انتهاء مفاوضات بينهما في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتتبادل إيران والولايات المتحدة اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانتا تعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين، أعلنتا عنها فجر الأربعاء الماضي.