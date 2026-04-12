شرطة لندن تعتقل 523 متظاهرًا لدعمهم "بالستاين أكشن" المحظورة

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، السبت، أنها أوقفت 523 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين خلال تظاهرة في لندن لدعم حركة "بالستاين أكشن" المحظورة في المملكة المتحدة.

وقالت شرطة لندن في بيان إن "523 شخصًا اعتقلوا اليوم بتهمة إظهار الدعم لحركة محظورة"، في إشارة إلى "بالستاين أكشن"، التي حظرتها الحكومة بعد تصنيفها "إرهابية" في تموز/ يوليو.

وجاءت الاعتقالات خلال اعتصام في ميدان ترافالغار، حيث اقتاد عناصر الأمن نشطاء من بين المشاركين وسط هتافات وتصفيق متظاهرين آخرين، فيما رفع المحتجون لافتات تؤيد الحركة، ما جعلهم عرضة للتوقيف.

ويجعل حظر "بالستاين أكشن" الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. ومنذ الحظر، أوقِف قرابة 3 آلاف شخص، معظمهم بسبب حمل لافتات تدافع عن الحركة، ويواجه المئات منهم اتهامات جنائية.

وفي منتصف شباط/ فبراير، أيدت المحكمة العليا في لندن طعنًا في قرار الحظر، معتبرة أنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير. وفي أعقاب الحكم، أوقفت شرطة العاصمة عمليات التوقيف، قبل أن تعلن في أواخر آذار/ مارس أنها ستستأنفها، بعدما مُنحت الحكومة الإذن بالطعن في قرار المحكمة.

وقالت فريا، البالغة 28 عامًا، وهي مديرة منظمة بيئية في لندن وكانت من بين الجالسين في مقدمة حشد المتظاهرين، "من المهم جدًا الاستمرار في المشاركة".

وأضافت "من المهم أن نستمر جميعًا في معارضة الإبادة الجماعية... قد تتراجع الحكومة عن موقفها القانوني، لكن أخلاق هؤلاء الناس (هنا) لا تتغير".

ومن جهته، قال المتظاهر دينيس ماكديرموت، البالغ 73 عامًا، إنه لم يتردد في المشاركة، رغم توقيفه في مرة سابقة.

وأعلنت حركة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (ديفند أور جوريز)، المُنظِمة للاحتجاج، أن حوالى 500 شخص شاركوا في تظاهرة السبت، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تواطؤ حكومة المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والقمع بذرائع مضللة للاحتجاج السلمي في الداخل".

وأضافت الحركة أن الشرطة "تختار القيام بعمليات توقيف رغم أن حظر الحكومة على المجموعة غير قانوني بموجب قرار من المحكمة العليا، ورغم تحذير محامين بارزين من أن أي توقيفات ستكون غير قانونية".

وأثار قرار إدراج "بالستاين أكشن" على لائحة سوداء تضم أيضًا حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ردود فعل غاضبة. وأوقف القضاء جميع محاكمات الأشخاص المتهمين بدعم الحركة، وحدد 30 حزيران/ يونيو موعدًا لمراجعة شاملة لهذه القضايا.

وتأسست "بالستاين أكشن" في عام 2020، وكان هدفها المعلن على موقعها الإلكتروني، المحجوب حاليًا، إنهاء "المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي"، وقد ركزت احتجاجاتها على مصانع الأسلحة، ولا سيما تلك التابعة لمجموعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".