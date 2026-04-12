محلّلون: إستراتيجية الصين في مجال الطاقة تخفّف من تأثير حرب إيران على الإمدادات

تمكّنت الصين من احتواء تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة الناتج عن الحرب على إيران، مستفيدة من احتياطياتها الإستراتيجية وتنويع مصادرها، ولم تواجه بكين صدمة فورية بفضل استثماراتها في الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

تمكّنت الصين من تخفيف حدّة الصدمة الناجمة عن الحرب على إيران على مستوى الطاقة، وذلك بفضل مخزوناتها وتنويع مصادر إمداداتها، وفقًا لمحلّلين.

وأشارت شركة "كيبلر" لتحليلات البيانات البحرية، إلى أنّ القوة الاقتصادية الآسيوية العملاقة التي تستورد نفطًا أكثر ممّا تصدّر، حصلت على أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام من الخليج العام الماضي عن طريق البحر.

ومنذ اندلاع الحرب في أعقاب هجمات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، توقفت شحنات النفط بشكل شبه تام من الخليج، مع إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، وكميات هائلة من الغاز الطبيعي المُسال.

ورغم التوصل، ليل 7-8 نيسان/ أبريل، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدّة أسبوعين، إلا أنّ إيران لا تزال تغلق المضيق عمليًا، مع السماح بمرور عدد قليل من السفن.

وقالت المحللة في شركة "كيبلر"، مويو شو، إنّ المخاوف المتزايدة لدى القادة الصينيين بشأن الوضع الجيوسياسي في السنوات الأخيرة، دفعتهم إلى تطوير قدراتهم في تخزين وتعزيز الاحتياطات الإستراتيجية.

وأشارت إلى أنّ هذا المخطط وضع الصين حاليًا في وضع أكثر راحة بكثير من العديد من جيرانها الآسيويين، مثل اليابان والفيليبين.

وأوضحت أنّ الصين لم تُضطرّ بالتالي إلى "الاندفاع" للاستعانة باحتياطياتها الإستراتيجية الكبيرة.

ويمكن تفسير ذلك بالتحوّل في مجال الطاقة الذي تم الالتزام فيه منذ عقود، لتقليل الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري.

لا صدمة فورية

واعتبر المؤسس المشارك لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (Crea) الذي يتخذ من فنلندا مقرًا، لوري ميليفيرتا، أنّ التطور الهائل في مجال الطاقة المتجددة يضع الصين في وضع "مؤاتٍ نسبيًا" في مواجهة الأزمة.

وتمّ تركيب محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية، فيما تسمح الشبكات المحسّنة بتوصيل الكهرباء بشكل أفضل إلى هذه المناطق من داخل البلاد.

وأشار ميليفيرتا إلى أنّه لولا هذه التطورات، "لكانت الحاجة إلى واردات نفط وغاز لتزويد هذه المقاطعات أكبر بكثير".

أمّا بالنسبة إلى المتخصص في السياسة المناخية الصينية في "معهد سياسات جمعية آسيا"، لي شيو، وهو مركز أبحاث أميركي، فإنّ الأزمة الحالية "تؤكد" صحة إستراتيجية تنويع الطاقة في الصين.

وفي مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، يسعى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى تسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وفي تقرير بثته قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الإثنين، دعا شي إلى تسريع بناء "نظام طاقة جديد" لضمان أمن البلاد في هذه المنطقة.

وأشار لي شيو إلى أنّ الخطر الرئيسي بالنسبة إلى الصين لا يتمثل في صدمة فورية في مجال الطاقة، بل بتباطؤ اقتصادي عالمي محتمل ناجم عن النزاع.

سيؤثر على العديد من القطاعات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد مهمة السلطات التي تعاني بالفعل من تراجع النشاط الاقتصادي.

وينطبق هذه الأمر على مصافي النفط الصينية الخاصة الصغيرة، التي طالما استفادت من الوصول إلى النفط الخام الإيراني والفنزويلي في ظل العقوبات، إذ اشترته بأسعار منخفضة.

"ضغوط كبيرة"

تأثّرت هذه الإمدادات جراء التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا هذا العام، الذي أدى إلى انقطاع تدفّقات النفط من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

كذلك، قد يؤدي فقدان النفط الخام الإيراني إلى توجيه ضربة قاضية للعديد من هذه المنشآت، التي تقع بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ.

تمثّل هذه المصافي الصغيرة حوالى خُمس طاقة التكرير في الصين وتوفّر الكثير من فرص العمل، وفقًا لمويو شو من شركة "كيبلر".

ولكنّ معاييرها البيئية المتساهلة ومساهماتها الضريبية غير المتوقعة، والمنافسة التي تشكلها للشركات العملاقة المملوكة للدولة، تعني أنّ اختفاءها "ليس خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة إلى الصين".

وهناك قطاع آخر معرّض للخطر مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، هو قطاع أشباه الموصلات، الذي يشكل أولوية إستراتيجية لشي جينبينغ.

ومنذ اندلاع الحرب، انقطعت صادرات قطر التي تعدّ واحدة من الدول القليلة المنتجة الرئيسية للهيليوم، الغاز الأساس لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

ووفقًا للباحثة ميشال ميدان من مركز "أبحاث أكسفور لدراسات الطاقة"، فإنّ الصناعة الكيميائية قد تواجه أيضًا "ضغوطًا كبيرة" ناجمة عن الاضطرابات على مستوى الطاقة.

وقالت إنّ الاقتصاد الصيني "لن يكون بمنأى عن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط، ولكنّ الأطراف المعنية اتخذت إجراءات وقائية في حال حدوث اضطرابات مطوّلة"، مضيفة أنّه ينبغي أن يتم "احتواء" التداعيات.