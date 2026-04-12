موجز أنباء العالم الأحد: فشل المفاوضات في باكستان ودعوات دولية إلى حماية الهدنة

لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق في المفاوضات التي جرت في إسلام أباد، السبت، وهو ما صرّح الطرف الإيراني بكونه أمرًا متوقعًا، فيما دعت عُمان وبريطانيا وباكستان وأستراليا إلى حماية الهدنة، المزيد من الأنباء العالمية داخل الموجز...

فشلت إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق يضع حدًا نهائيًا للحرب بينهما، بعد محادثات استمرت أكثر من 20 ساعة في إسلام أباد، لكنّهما واصلتا، اليوم الأحد، التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الخامس، ومن المقرر أن يستمر أسبوعين.

وأكد نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الذي قاد وفد بلاده، أنّه قدّم لطهران "العرض النهائي والأفضل". وأضاف في أثناء مغادرته باكستان؛ "قدّمنا اقتراحًا بسيطًا للغاية. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".

وفي المقابل، رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي قاد وفد بلاده، أن واشنطن لم تكسب ثقة طهران.

وحمّل وزير الخارجية الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، الذي قاد وفد بلاده في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، الولايات المتحدة مسؤولية فشل المباحثات في إسلام أباد، أمس السبت، بسبب سعيها إلى "إملاء" شروطها على طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن التوصل إلى اتفاق خلال جلسة مفاوضات واحدة مع الولايات المتحدة لم يكن أمرًا متوقعًا.

فيما قال مسؤول أميركي، إن فريق التفاوض الأميركي بأكمله غادر باكستان.

وعقب فشل المباحثات في إسلام أباد، شدّد الاتحاد الأوروبي على أهمية الدبلوماسية لحل المسائل العالقة في الخليج والمنطقة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ومثله دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ.

ودعت بريطانيا وعُمان إلى استمرار الهدنة، وذلك خلال اتصال بين رئيس الوزراء، كير ستارمر، والسلطان هيثم بن سعيد، بحسب ما أفادت رئاسة الحكومة في لندن.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من جهته عن استعداده للتوسط من أجل إيجاد تسوية للحرب على إيران، وذلك في اتصال مع نظيره الإيراني، مسعود بيزشكيان، بحسب ما أعلن الكرملين الأحد.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، عودة مرافق نفط وخط أنابيب شرق-غرب لـ"طاقتها التشغيلية"، بعد أيام على إعلانها توقف العمليات في منشآت للطاقة في أنحاء المملكة، إثر الهجمات الإيرانية التي استهدفتها مؤخرًا خلال الحرب.

وفي ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب على إيران، يتوجه الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى روسيا للقاء نظيره فلاديمير بوتين وبحث ملف النفط.

وفي وقت يتواصل النزاع بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من شهر في سياق الحرب على إيران، قال البابا لاوون الرابع عشر، إنه "أقرب من أي وقت مضى" من الشعب اللبناني، وشدّد على أن حمايته "واجب أخلاقي".

لبنان

نفى حزب الله، الأحد، علاقته بخلية كانت أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقالها، السبت، على خلفية التخطيط لاستهداف "شخصية دينية" لم تسمّها في دمشق.

مصر

أفاد مصدران مطّلعان في حماس، أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية سيلتقي، الأحد، في القاهرة مع مسؤولين مصريين لبحث "الخروقات" الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة.

السعودية

أعدمت السلطات السعودية في يوم واحد 7 أشخاص أُدينوا بتهريب المخدرات، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، مع مواصلتها تنفيذ هذه الأحكام بوتيرة متسارعة.

الكويت

أعلنت الكويت اعتقال 24 شخصًا، وإحباط مخطط لـ"تمويل جهات وكيانات إرهابية" على ارتباط بأطراف "خارج البلاد"، من دون أن تسمّي دولة أو جهة بعينها.

روسيا - أوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، الأحد، بخرق هدنة قائمة لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي آلاف المرّات، في وقت تتواصل الحرب للعام الخامس على التوالي.

وأفاد الكرملين بأن روسيا لن تمدد هدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، ما لم يوافق الرئيس الأوكراني ،فولوديمير زيلينسكي، على شروطها لذلك.

بريطانيا

أعلنت شرطة لندن، السبت، اعتقال أكثر من 500 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في تظاهرة لدعم منظمة "بالستاين أكشن"، (التحرك من أجل فلسطين)، المحظورة من قبل السلطات في المملكة المتحدة.

نيجيريا

قُتل 21 شخصًا بمواجهات بين "قطّاع طرق" وسكان قرية في ولاية زامفارا في شمال نيجيريا، بعدما رفض قرويون دفع المال، بحسب ما أفاد ثلاثة من السكان.

الولايات المتحدة الأميركية

أجازت محكمة استئناف فدرالية أميركية، موقتًا، معاودة أعمال مشروع إقامة قاعة الحفلات في البيت الأبيض، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار ويُنفذ برغبة من الرئيس دونالد ترامب، لكنّها طلبت توضيحات في شأن مسائل تتعلق بالأمن القومي.

هايتي

قتل 30 شخصًا على الأقل في تدافع في شمال هايتي، السبت، خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد.