"أسطول الصمود العالمي" ينطلق من برشلونة نحو غزة لكسر الحصار

حملة جديدة لأسطول الصمود تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ويأتي التحرك وسط دعم شعبي ورسمي من منظمات دولية، رغم تحديات الطقس واحتمالات اعتراض إسرائيلي، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يشهدها القطاع.

أسطول الصمود خلال التجهّز للإبحار من برشلونة نحو قطاع غزة ،11 نيسان/ أبريل (Getty Images)

انطلقت سفن "أسطول الصمود العالمي" من مدينة برشلونة الإسبانية متجهة إلى قطاع غزة؛ في إطار حملة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

غادر الأسطول ميناء برشلونة، الأحد، وسط حضور عدد كبير من الإسبان رافعين الأعلام الفلسطينية لتوديعه، تخلّله تصفيق حار وهتافات "فلسطين حرة".

ويضمّ أسطول الصمود العالمي عشرات القوارب، التي تقل ناشطين من نحو 70 دولة.

وخلال مؤتمر صحافي قبل الانطلاق، أكد منظمو الأسطول، أن أهدافهم هي كسر الحصار المفروض على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ونقل صرخة غزة التي تتعرض للإبادة إلى العالم أجمع، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كامل لهم.

وقالت مديرة منظمة السلام الأخضر في إسبانيا، إيفا سالدانا، التي تشارك لأول مرة في أسطول الصمود العالمي، إن "المشاركة في هذه المهمة، والذهاب إلى غزة، ودعم الشعب الفلسطيني مسؤولية أخلاقية".

وشددت على أنه لا يمكن تجاهل فلسطين، موجّهةً نداءً إلى المجتمع الدولي قائلة إن "الصمت لا يعني الحياد، بل هو تواطؤ".

وأضافت أن "على جميع الحكومات أن تضع حدًا لذلك. يجب على الحكومات دعم هذا العمل الإنساني، وبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحصار المفروض على فلسطين".

وقال أوسكار كامبس، مدير منظمة "أوبن آرمز" المشاركة في الأسطول، والمعروفة بجهودها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، إن "أوروبا ليست منارة في حقوق الإنسان، بل مجرد ديكور"، منتقدًا ما وصفه بـ"الموقف الأوروبي المنافق".

وتعد هذه المبادرة الثانية لأسطول الصمود العالمي، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، في محاولة للوصول إلى غزة، وتأتي بعد مضاعفة عدد المشاركين وتطوير إستراتيجية جديدة.

ويشير القائمون على الأسطول أن أنشطتهم تسير وفق القوانين الدولية، وأن المهمة تنفذ بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ومحامين، وسياسيين، وخبراء أمن الملاحة والإستراتيجيات الإعلامية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، سيقضي الأسطول الليلة المقبلة في ميناء قريب من برشلونة، على أن يواصل رحلته في البحر الأبيض المتوسط وفقًا لظروف الطقس والبحر.

وسيحاول الأسطول هذه المرة كسر الحصار من خلال قوافل برية أيضًا إلى جانب البحر.

وجدير بالذكر أن المحاولة السابقة للأسطول انطلقت في أيلول/ سبتمبر 2025 من برشلونة أيضًا، بمشاركة 42 قاربًا و462 شخصًا.

ويؤكد أعضاء الأسطول أنهم لا يخشون أي تدخل محتمل من إسرائيل لإيقافهم، وأن هدفهم هو الوصول إلى غزة بأكثر من 80 قاربًا، ونحو 1000 شخص من 70 دولة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أدت إلى تدمير 90% من البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.