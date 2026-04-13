أميركا تعلن حصار موانئ إيران والحرس الثوري يتوعد بـ"دوامة قاتلة"

بينما تتحدث تقارير عن إجراءات بحرية وضغوط متبادلة، لا يزال الباب الدبلوماسي مفتوحاً مع استمرار المساعي الإقليمية لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار.

أعلن الجيش الأميركي، في إطار خطة وصفت بأنها تهدد الهدنة الهشة، بدء تنفيذ حظر على حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتبارا من الإثنين، بينما سيسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين ومصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاريه يدرسون استئناف ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، إلى جانب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بهدف الضغط لكسر الجمود في محادثات السلام.

وفي اليوم الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، انتهت المفاوضات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، حيث غادر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس العاصمة الباكستانية، معتبرا أن فشل المحادثات "سيئ للإيرانيين أكثر من كونه سيئا للأميركيين".

ورغم ذلك، أشارت تقارير الصحيفة إلى أن جولة جديدة من المفاوضات قد تعقد خلال أيام، في ظل جهود إقليمية لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، وسط مساعٍ لتمديد الهدنة التي أعلنها ترامب لمدة أسبوعين.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عزمها فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الإثنين، يشمل جميع الموانئ المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، إضافة إلى جميع السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها.

وردا على ذلك، حذر الحرس الثوري الإيراني من "دوامة قاتلة" في مضيق هرمز في حال أقدمت الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية، مؤكدا أن أي تحرك خاطئ سيواجه برد حازم.

كما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده لن تخضع للتهديدات، مؤكدا أن طهران مستعدة للمواجهة إذا فرضت عليها الحرب، وفي المقابل ستتعامل بإيجابية إذا جرى التعامل بمنطق الحوار.