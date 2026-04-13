إيران تؤكد تشديد الضوابط البحرية ورفض دولي لفتح مضيق هرمز بالقوة

تتباين المواقف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز بين تشدد إيراني في ضبط حركة السفن وفق اعتبارات أمنية، ودعوات صينية إلى ضمان انسياب المرور البحري وتهدئة التوتر عبر الالتزام بوقف إطلاق النار.

إيران: أمن موانئ الخليج وبحر عمان إما للجميع أو لا يكون

أكد مقر خاتم الأنبياء في إيران أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان يجب أن يكون متاحاً للجميع دون استثناء، محذرا من أن أي خلل في هذا التوازن سيؤثر على استقرار الملاحة في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشدد المقر على أنه لن يسمح للسفن التابعة لما وصفه بـ"العدو" بالمرور عبر مضيق هرمز، مؤكدا ممارسة السيادة الكاملة على المياه الإقليمية، مع السماح للسفن غير المرتبطة بالأطراف المعادية بالعبور وفق ضوابط القوات المسلحة.

وأضاف أن طهران ستواصل تطبيق آلية دائمة للرقابة على مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الحرب، في ظل ما وصفه بتهديدات مستمرة من الجانب الآخر.

واعتبر المقر أن فرض الولايات المتحدة قيوداً على حركة السفن في المياه الدولية يعد إجراءً غير قانوني و"قرصنة بحرية".

الصين تدعو لضمان أمن مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

أكدت وزارة الخارجية الصينية ضرورة ضمان الأمن في مضيق هرمز، والسماح بمرور السفن دون أي عوائق، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار والأعمال العدائية لحماية أمن الملاحة الدولية في المنطقة.

وأعربت الخارجية الصينية عن استعداد بكين للعمل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار تدفقها دون عراقيل، داعية إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما حثت الجانبين على مواصلة الجهود الدبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد أو الصراع، مؤكدة أن الحلول السياسية تبقى الخيار الأفضل لتفادي التوترات.

وفي سياق منفصل، علّقت الخارجية الصينية على تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية، مؤكدة أن الحروب الاقتصادية لا يوجد فيها طرف رابح.

ستارمر: ضرورة فتح مضيق هرمز ورفض الحصار وعدم الانجرار إلى الحرب

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، رافضاً أي توجه لفرض حصار عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عنه قوله إن بلاده لا تدعم فرض حصار على المضيق، مشدداً في الوقت ذاته على أن بريطانيا لن تنجر إلى الحرب مهما كانت الضغوط.

فيدان: لا ينبغي فرض عوائق على مضيق هرمز ورفض تدخل الدول في فتحه

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة عدم عرقلة حركة العبور في مضيق هرمز، مشددا على أنه لا ينبغي فرض أي رسوم على السفن المارة عبره.

وقال فيدان إن بلاده ترى أنه من غير المناسب أن تتدخل دول خارجية في مسألة فتح مضيق هرمز أو تنظيم حركة الملاحة فيه.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن ما يشهده لبنان يأتي ضمن ما وصفه بسياسات إسرائيل التوسعية، محذرا من أن استمرار التوتر قد يدفع الأوضاع نحو صراع إقليمي أوسع.