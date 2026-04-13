باتصال مع طهران: قطر تدعو إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية "كورقة ضغط أو مساومة"

دعت قطر، اليوم الإثنين، إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية "كورقة ضغط أو مساومة"، وذلك خلال اتصال بين رئيس وزرائها ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وأكد آل ثاني، بحسب الخارجية القطرية، "ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة"، محذرا من "الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين".

وشدد على ضرورة تجاوب واشنطن وطهران "مع جهود الوساطة الجارية بينهما، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد".

وأبلغ وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بضرورة التجاوب مع وساطة باكستان، لوقف الحرب بالمنطقة، وفتح مضيق هرمز المتعطل إيرانيا منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وقال البيان الذي يأتي بعد تعثر مفاوضات بين واشنطن وطهران رعتها باكستان، إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من عراقجي، "شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

بن فرحان وعراقجي يبحثان المستجدات

وفي سياق ذي صلة، بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، مع عراقجي المستجدات في أعقاب مفاوضات السلام بين طهران وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من نظيره الإيراني، وجرى خلاله بحث المستجدات في أعقاب مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وتبادل وجهات النظر حيالها.

والأحد، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن البحرية الأميركية ستبدأ بفرض حصار "على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته".

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عزمها فرض حصار بحري على إيران اعتبارا من مساء الإثنين.

ويأتي الاتصال غداة إعلان إيران ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأحد، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، بين طهران وواشنطن من دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنها ترامب عنها فجر الأربعاء الماضي، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي.