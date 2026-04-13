ترامب: لا أبالي بعودة إيران للمفاوضات ويصعد ضد البابا والناتو

أعرب ترامب عن لامبالاته حيال استئناف إيران للمفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أنه "لا يبالي إن عادوا أم لا". وفي الوقت ذاته، صعّد هجومه على البابا ليو الرابع عشر واصفًا إياه بـ"الضعيف"، كما وجّه انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي.

أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن لامبالاته حيال استئناف إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد فشل جولة أولى بينهما في باكستان في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، لدى عودته من فلوريدا "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا، أنا على ما يرام".

وصعد الرئيس الأميركي هجماته ضد البابا ليو الرابع عشر، عقب انتقادات الأخير للحرب على إيران.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه "ليس من المعجبين" بالبابا، واصفًا إياه بأنه "شخص ليبرالي للغاية، ورجل لا يؤمن بوقف الجريمة"، كما اتهمه بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وفي منشور مطول عبر منصته تروث سوشيال، واصل ترامب هجومه، حيث وصف بابا الفاتيكان بأنه "ضعيف"، مضيفًا أن "أول بابا أميركي يجب أن يتوقف عن تملق اليسار الراديكالي".

إلى ذلك، وجه الرئيس الأميركي ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معبرا عن خيبة أمله لعدم وقوفه إلى جانب الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين مضيق هرمز الذي أغلقته طهران في الحرب.

وقال ترامب -في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، لقناة "فوكس نيوز"- إن واشنطن "تدفع تريليونات الدولارات للحلف"، كاشفا عن توجه واشنطن لإعادة النظر في هذا الدعم المالي الموجه إلى الناتو.

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه الشروع في فرض حصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية، في وقت زعم فيه أن الحلف ودولا خليجية سيدعمون خطوة إغلاق مضيق هرمز من قبل البحرية الأميركية.

ولم يخف ترامب شعوره بخيبة أمله في "الناتو" لعدم تدخله في وقت مبكر، قائلا "الآن يريدون المساعدة في تطهير المضيق، ولن يستغرق التطهير وقتا طويلا. على حد علمي، تُرسل بريطانيا وعدد قليل من الدول الأخرى كاسحات ألغام".