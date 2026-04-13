خبراء: الحصار البحري لإيران تصعيد عسكري يهدّد الهدنة

حذّر خبراء من أنّ الحصار البحري الذي تعتزم الولايات المتحدة فرضه على إيران في مضيق هرمز يشكّل تصعيدًا عسكريًا واسعًا يهدّد الهدنة الهشّة، ويفاقم خطر ردّ إيرانيّ من شأنه أن يفاقم الأزمات الاقتصادية التي سبّبتها الحرب.

كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ البحرية الأميركية "ستبدأ في فرض السيطرة على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته"، بعد فشل محادثات السلام التي جرت مطلع الأسبوع في إسلام آباد ​في التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية ‌لاحقًا، أنّ ذلك سيقتصر على السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة لها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عُمان.

وأضافت القيادة المركزية، أنّ الحصار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن (14:00 بتوقيت غرينتش).

وقال ترامب، إنّ القوات الأميركية ستعترض سبيل السفن التي دفعت رسومًا لإيران، حتى لو كانت هذه السفن موجودة حاليًا في المياه الدولية.

وكتب على منصة "تروث سوشال"؛ "لن يحظى أي ​طرف دفع رسومًا غير قانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار".

وأضاف أنّ الهدف النهائي هو الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز أمام جميع ​الدول، باستثناء الدول التي تمنحها طهران إذنًا بالمرور الآمن.

وإذا نجحت إستراتيجية ترامب، فسيقضي بذلك على أهم ورقة ضغط لدى إيران في المفاوضات ⁠مع الولايات المتحدة، وسيعيد فتح المضيق أمام التجارة العالمية، ما قد يساهم في خفض أسعار النفط.

لكنّ الخبراء يؤكدون أنّ الحصار يُعدّ عملًا حربيًا، ويتطلب التزامًا بنشر عدد ​كبير من السفن الحربية لفترة زمنية غير محددة.

وتقول دانا سترول، التي شغلت من قبل منصبًا كبيرًا في وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، وتعمل الآن في ​"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" إنّ "ترامب يريد حلًا سريعًا. الحقيقة هي أنّ هذه المهمة يصعب تنفيذها بشكل منفرد، ومن غير المرجح أن تستمر على الأمَدَين المتوسط والطويل".

الرد الإيراني

لم يكشف الجيش الأميركي بعدُ عن تفاصيل أساسية حول الحصار، بما في ذلك عدد السفن الحربية التي ستشترك في تنفيذه، وما إذا كانت سيستخدم طائرات حربية، وما إذا كان أي من الحلفاء في منطقة الخليج سيساعد في ​ذلك.

ويقول خبراء، إنّ البحرية الأميركية، في حال وجود عدد كاف من السفن الحربية، يمكنها فرض حصار يردع العديد من ناقلات ​النفط التجارية عن محاولة العبور بالنفط الإيراني.

لكن هل ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاعتلاء السفن التي تحاول العبور والاستيلاء عليها، أو حتى إلحاق الضرر بها أو إغراقها؟ ماذا لو كانت هذه السفن ‌تحمل الخام ⁠للصين أو لشركاء للولايات المتحدة مثل الهند أو كوريا الجنوبية؟ وماذا ستفعل إيران؟

يحذّر الأدميرال المتقاعد، غاري رفهيد، القائد السابق للعمليات البحرية الأميركية، من أنّ إيران قد تطلق النار على السفن في الخليج، أو تهاجم البنية التحتية لدول الخليج التي تستضيف القوات الأميركية.

وتابع قائلًا "أعتقد أنّه إذا بدأنا بذلك، فسيكون لإيران رد فعل ما".

تسبّبت تهديدات إيران للملاحة البحرية في ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 50%، منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها في 28 شباط/ فبراير.

وصرّح ترامب، أمس الأحد، بأنّ أسعار النفط والبنزين قد تبقى مرتفعة في ​الولايات المتحدة حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ​في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقد يخسر ⁠الجمهوريون السيطرة على الكونغرس إذا جاء رد الناخبين عنيفًا على ذلك، بالنظر إلى أنّ الحرب لا تحظى بتأييد شعبي أصلًا.

مشكلة أسعار الوقود

في ظل إحباطه من رفض إيران إنهاء الحرب وفق شروطه، ألمح ترامب، أمس الأحد، إلى احتمال استئناف الضربات الأميركية على ​إيران، مشيرًا إلى مصانع الصواريخ كأحد الأهداف المحتملة.

وتساءل السناتور الأميركي، مارك وارنر، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا وكبير الأعضاء الديمقراطيين في ​لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ⁠عن جدوى هذه الإستراتيجية، قائلًا إنّ إيران قد تلجأ إلى إرسال زوارق سريعة لزرع ألغام في المضيق، أو تفجير ناقلات نفط.

وقال وارنر في برنامج "فيس ذا نيشن" على قناة "سي بي إس"؛ "كيف يمكن أن يؤدي ذلك أصلًا إلى خفض أسعار الوقود؟"

وأضعفت آلاف الضربات العسكرية الأميركية قدرات إيران العسكرية بشكل كبير. غير أنّ محلّلين يقولون، إنّ طهران خرجت من الصراع كمشكلة عويصة لواشنطن، بقيادة ⁠أكثر تشددًا، ​ومخزون من اليورانيوم عالي التخصيب موجود في منشآت محصّنة تحت الأرض.

وهدّد ترامب، أمس الأحد، قائلًا إنّ "أي إيراني يطلق النار ​علينا، أو على سفن سلمية، سيُلقى به في الجحيم!"

ورد الحرس الثوري الإيراني في بيان، يحذّر فيه من أنّ اقتراب السفن العسكرية من المضيق سيعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وسيُتعامَل معه بقسوة وحزم، ما يسلّط ​الضوء على احتمالات تصعيد خطير.

وقالت سترول، إنّ الأزمة تتطلب جهدًا دوليًا طويل الأمد لحلّها، وأضافت قائلة "على الأمد البعيد، سيتطلب الأمر حلًا دبلوماسيًا وإرادة سياسية دولية".