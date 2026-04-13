من هو بيتر ماغيار الذي اكتسح انتخابات المجر؟

قضى السياسي والمشرّع أكثر من عقدَين في حزب "فيدس" الذي يرأسه أوربان، قبل أن ينفصل عنه في عام 2024 بسبب فضيحة تستّر على جرائم جنسية بحقّ أطفال. أنشأ بعدها حزبه، "تيسا"، واكتسح الانتخابات أمس الأحد، فمن هو بيتر ماغيار؟

وجّه حزب ماغيار، السياسي المحافظ والمشرّع في البرلمان الأوروبي، ضربة مدوّية في انتخابات المجر التي جرت أمس الأحد، مزيلًا رئيس الوزراء المخضرم السابق، فيكتور أوربان، عن منصبه.

كان بيتر ماغيار (45 عامًا) عضوًا مغمورًا في حزب "فيدس" الذي يتزعمه أوربان لأكثر من عقدَين، خدم فيهما بصفة دبلوماسي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وشغل بعض المناصب في هيئات حكومية، كما كان متزوجًا من إحدى أشهر الأسماء في حزب "فيدس"، جوديت فارغا، حتى عام 2023.

لمع نجم ماغيار في عام 2024، بعد انفصاله عن أوربان بسبب فضيحة سياسية؛ فجّرتها كشوفات حول منح عفوٍ لرجل أُدين بالتستّر على اعتداءات جنسية في دار للأطفال.

وفي ذلك العام أنشأ ماغيار حزب "تيسا" المعارض، لتصل الحركة السياسة الناشئة إلى الفوز بـ30% من الأصوات في المجر خلال انتخابات البرلمان الأوروبي.

وفي الانتخابات المجريّة التي أُجريت أمس الأحد، حاز حزب ماغيار 138 مقعدًا بعد فرز 97.35% من الأصوات، بنسبة 53.6% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية.

استمدت حملة "تيسا" زخمها من غضب شعبيّ واسع من الفساد الحكومي، لا سيّما في إساءة استخدام مليارات اليوروهات من تمويل الاتحاد الأوروبي، في ظل قلق من ركود النمو الاقتصادي في المجر.

كما ركّز ماغيار في حملته الانتخابية على معايير المعيشة للمواطنين المجريّين، وقضايا مثل تهالك النظام الصحي، متجنّبًا الخوض في قضايا جدلية مثل قضايا "مجتمع الميم"، كما لم يتطرّق إلى الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالرغم من انتقاده لأوربان على ميله إلى جهة روسيا.