موجز أنباء العالم الإثنين: حصار موانئ إيران وتطويق بنت جبيل وسقوط أوربان بالانتخابات بهنغاريا

بدأت واشنطن حصار موانئ إيران وسط تحذيرات عسكرية طهرانية، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعثة لتأمين مضيق هرمز. في الأثناء، طوق الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل، واستؤنفت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وخسر فيكتور أوربان انتخابات المجر.

يبدأ، اليوم الإثنين، حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية، بعد فشل المفاوضات، بينهما في إسلام آباد، في إجراء وصفته طهران بأنه "قرصنة".

وانقضى عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لبدء فرضها حصارا على موانئ إيران.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية إن الحصار البحري الأميركي سيكون "غير شرعي"، ويرقى إلى "القرصنة"، محذّرة من أن أيّا من الموانئ الخليجية لن تكون في مأمن، حال تهديد سلامة تلك الإيرانية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعم الحصار البحري، في حين قال رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، إن لندن لا تدعم الحصار الأميركي لمضيق هرمز.

ودعت الصين من جهتها إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأعربت عن أملها في ألا يؤدي فشل المحادثات بين واشنطن وطهران في باكستان إلى اندلاع الحرب مجددا في إيران.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ولندن ستنظمان قريبا محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي"، للمساعدة في إعادة حركة تفعيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وحذّر المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب على إيران.

وفي إيران، استؤنفت خدمات سكك الحديد على خطوط رئيسية، بعد إصلاح أجزاء من مسارات تضرَّرت خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

كما استؤنفت العمليات في منشأة غاز رئيسية في إقليم كردستان العراق، وفق ما أعلنت الشركة الإماراتية المشغّلة لها، وذلك بعد أكثر من شهر من التوقّف، بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

كما أعلنت موسكو إجلاء غالبية الروس العاملين في محطة بوشهر النووية في إيران.

وأعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة "صادقتان" بشأن وقف إطلاق النار، رغم فشل المحادثات التي أدت باكستان دور الوسيط فيها نهاية الأسبوع.

واتهم فيدان إسرائيل بأنها تريد جعل بلاده "عدوا جديدا" لها بعد إيران، وذلك عقب تبادل الجانبين المواقف الحادة خلال الأيام الماضية.

واعتبرت الصين أن تقارير أفادت بأنها زوّدت إيران بالأسلحة، أو كانت تنوي القيام بذلك، ليست إلا "افتراءات لا أساس لها"، بعدما أوردت وسائل إعلام عدة معلومات من هذا القبيل، نقلا عن مصادر استخباراتية أميركية.

وعلى صعيد آخر، أعدمت السلطات الإيرانية 1639 شخصا على الأقلّ سنة 2025، في أعلى حصيلة للإعدامات في إيران منذ 1989، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين، الإثنين، نبّهتا من خطر تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة أسرع في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/ يناير، والحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

تطويق بنت جبيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن قواته تطوّق مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، بعد مواجهات قال إنها أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر حزب الله.

البابا في الجزائر

دعا البابا لاوون الرابع عشر من الجزائر إلى "المغفرة"، في مستهل زيارته التاريخية لهذا البلد، والتي سادها التوتر قبل حتى أن تبدأ بسبب انتقادات شديدة وجهها له الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

بغداد

تراجعت حظوظ نوري المالكي في العودة إلى منصب رئيس الحكومة في بغداد، حسبما قالت مصادر سياسية، مع بدء الأطراف السياسيين البحث عن مرشح بديل عقب الحرب على إيران، التي لم يسلم العراق من تداعياتها.

روسيا وأوكرانيا

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا تجدد الهجمات بالمسيّرات، الإثنين، بعد انقضاء هدنة مدّتها 32 ساعة، اتُفق عليها لمناسبة عيد الفصح، وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.

لندن

أعلن مطار هيثرو في لندن زيادة بنسبة 10 في المئة في عدد المسافرين العابرين إلى وجهات أخرى خلال آذار/ مارس، وذلك بينما أجبرت الحرب دول الخليج على إغلاق مجالها الجوي.

باريس

دانت محكمة فرنسية، الإثنين، شركة "لافارج" لصناعة الإسمنت بتهمة تمويل تنظيم داعش، وغيره من الفصائل في سورية، للحفاظ على أعمالها أثناء النزاع.

باريس

تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون تأمل دول إفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بلدانها الأصلية.

خسارة أوربان بالانتخابات

وعد زعيم حزب "تيسا" الفائز بالانتخابات المجرية، بيتر ماغيار، بأن يكون حكمه "لجميع المجريين" غداة تحقيقه انتصارا كاسحا على منافسه فيكتور أوربان، شكّل صفعة للرئيس الأميركي الذي كان داعما بقوة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته.

وعدّ رئيس الحكومة البولندية، دونالد توسك، في معرض تعليقه على الانتخابات في المجر، أن نتائج الاستحقاق تؤشر إلى أن "الأنظمة الاستبدادية" ليست قدرا في أوروبا.

كوبا ومشاكل الإمداد

علّقت "إيبيريا" رحلاتها إلى كوبا بسبب الأوضاع الراهنة و"مشاكل الإمداد" في الجزيرة التي تخضع لحصار أميركي للطاقة منذ كانون الثاني/ يناير، وفق ما صرح متحدث باسم شركة الطيران الإسبانية.

روسيا والصين

يزور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الصين اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما أفادت بكين، على أن يبحث مسائل عدة تتقدمها الحربان في أوكرانيا وعلى إيران.

سانشيز في بكين

انتقد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال زيارته بكين، اختلال الميزان التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، داعيا ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الانفتاح، والسماح بزيادة الواردات.

واشنطن وضرباتها في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه قتل خمسة أشخاص في ضربات استهدفت قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في شرق ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية، ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ إلى 168 على الأقل.

البيرو

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في البيرو، أنه سيعيد فتح بعض مراكز الاقتراع، الإثنين، بعد أن تعذر على عشرات الآلاف من الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.