بين غارات إسرائيلية وقدرات محدودة... مستشفيات بيروت تكافح لإنقاذ الأرواح

استنفرت مستشفيات بيروت لمواجهة تدفق مئات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وسط تحديات تشغيلية ونزوح واسع. وأكد مشرف تمريض، ومدير طبي، ورئيسة قسم طوارئ، تضاعف الضغط بخروج مرافق صحية عن الخدمة، مع تفعيل خطط استجابة سريعة وتأمين مخزون طبي.

في ممرات مكتظة وأقسام طوارئ تعمل فوق طاقتها، تكافح مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت لاحتواء تداعيات الغارات الإسرائيلية الواسعة الأخيرة، في ظل نظام صحي يرزح أصلا تحت ضغط متصاعد.

ومع تواصل تدفق المصابين واتساع رقعة العدوان الإسرائيلي، باتت المستشفيات في خط المواجهة الأول، بين إنقاذ الأرواح والحفاظ على قدرتها التشغيلية في ظل أزمة متفاقمة.

وشنّت إسرائيل، الأربعاء، غارات عنيفة استهدفت أحياء سكنية وسط بيروت وغربها، إضافة إلى الضاحية الجنوبية، حيث تقع مرافق صحية رئيسية، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وجاءت الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل منذ 2 آذار/ مارس الماضي، أدى إلى استشهاد ألفين و55 شخصا وإصابة 6 آلاف و588 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ضغط مضاعف

وفي مستشفى "رفيق الحريري" الجامعي، أحد أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، تتقاطع تداعيات الحرب مع أزمة نزوح داخلي، وإغلاق جزئي لمستشفيات في مناطق متضررة.

ويقول مشرف التمريض في قسم الطوارئ، محمد شعيتو، إن المستشفى يشهد "ارتفاعا كبيرا في أعداد المرضى، حتى في الحالات اليومية العادية".

ويضيف أنه "مع خروج عدد من مستشفيات الضاحية الجنوبية عن الخدمة، ونزوح سكان من الجنوب والبقاع إلى بيروت، تضاعف الضغط بشكل غير مسبوق، بما في ذلك الحالات الروتينية".

ويذكر شعيتو أن المستشفى استقبل نحو 40 مصابا جراء الغارات الأخيرة، بينهم حالات حرجة، إلى جانب إصابات طفيفة وحالات تأثرت نفسيا.

ويشير إلى اعتماد خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة، تتيح التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين خلال وقت قصير.

ويؤكد مشرف التمريض، أن الأولوية دائما لاستقبال المصابين وتأمين العلاج الفوري، "حتى قبل اتضاح الصورة الميدانية بالكامل".

ويضيف أن التهديدات الأمنية التي طالت محيط المستشفى أثرت على حركة الوصول، لكن "الواجب الإنساني يفرض الاستمرار، فالمصابون قد يكونون من عائلاتنا أو من محيطنا".

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، قال وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، إن احتياجات المستشفيات في البلاد تتزايد في ظل زيادة الضغوط على القطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي الحالي، وعدم كفاية الدعم الدولي.

وذكر ناصر الدين أن عددا من المستشفيات خرجت عن الخدمة نتيجة الأضرار أو التهديدات، من بينها مستشفيات حكومية في ميس الجبل وبنت جبيل جنوبي لبنان، إضافة إلى منشآت صحية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مثل مناطق الساحل وبشامون وبرج البراجنة، ما أدى إلى فجوات في تقديم الخدمات الصحية.

وأكد أن الوزارة تعمل على سد هذه الثغرات من خلال دعم مراكز الرعاية الصحية وربطها بمراكز الإيواء، بهدف تأمين الخدمات للنازحين والمقيمين على حد سواء، بالتوازي مع مساعٍ لإعادة تشغيل بعض المستشفيات المتوقفة.

المشافي الخاصة

في المقابل، رفعت المستشفيات الخاصة مستوى الجاهزية إلى الحد الأقصى، مع تفعيل خطط الطوارئ لمواكبة أي تصعيد.

ويقول المدير الطبي في مستشفى "رزق"، كارل جلاد، إن المستشفى استقبل نحو 42 حالة خلال ساعة واحدة عقب الغارات، بينها حالات حرجة ووفيات.

ويضيف أن "الخبرة المتراكمة نتيجة الأزمات السابقة ساعدت في تحسين سرعة الاستجابة"، مشيرا إلى الاستعداد لمرحلة قد تمتد لأشهر.

من جهتها، تؤكد رئيسة قسم الطوارئ ماريانا حلو، أن الطواقم تعمل في حالة ترقب دائم، مع استدعاء الكوادر فور وقوع أي طارئ، إلى جانب إجراء تدريبات دورية لضمان الجاهزية.

فيما يشير مدير المستشفى سامي رزق إلى أن المؤسسة أمّنت مخزونا من الأدوية والمستلزمات يكفي لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، رغم المخاوف من نقص على مستوى لبنان.

وفي 6 أبريل الجاري، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 92 هجوما إسرائيليا استهدفت مرافق صحية في لبنان منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن 53 شهيدا و137 جريحا.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، والتي أكدت طهران وإسلام أباد أنها تشمل لبنان، في حين نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.