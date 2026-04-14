حصار بحري على موانئ إيران وترقب جولة جديدة من المفاوضات

تشير تقارير إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين وإمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة، وسط جهود دولية للحفاظ على التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أوسع.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يومه السابع وسط تطورات ميدانية وسياسية متسارعة، حيث أفادت تقارير إعلامية بنشر أكثر من 15 سفينة حربية أميركية ضمن تحركات تهدف إلى فرض حصار بحري على إيران، وفق ما نقلته “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أميركي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بردود غير مسبوقة في حال استئناف الحرب، مؤكدًا امتلاك قدرات عسكرية وأساليب قتالية جديدة قال إنها ستفاجئ الخصوم وتزيد من صعوبة المواجهة.

سياسيا، تتواصل التحركات الدبلوماسية بين الجانبين، إذ أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن واشنطن وطهران تدرسان عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، بينما نقلت مصادر دبلوماسية أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد هذه الجولة.

وفي السياق ذاته، تدرس الإدارة الأميركية عقد اجتماع مباشر إضافي مع الجانب الإيراني قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه تقارير إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة رغم تعثر جولة محادثات سابقة في إسلام آباد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان واشنطن بدء فرض إجراءات بحرية مشددة في مضيق هرمز، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتقليص أدوات الضغط الإيرانية، بينما حذرت طهران من أن أي تدخل عسكري في المضيق قد يؤدي إلى تصعيد واسع يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق السياسي، أشار موقع “أكسيوس” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس خيار استئناف العمليات العسكرية في حال فشل الضغط البحري في تغيير الموقف الإيراني، مع الإشارة إلى أن مسار التفاوض ما زال جزءًا من الاستراتيجية الأميركية الحالية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا، مشيرًا إلى استمرار الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رغم التعقيدات التي رافقت جولة المحادثات الأخيرة.