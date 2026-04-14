سانشيز: الصين تستطيع تأدية دور مهم بإنهاء الحرب وإسرائيل الدولة الوحيدة التي تنتهك الشرعية الدولية

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من بكين أن الصين قادرة على لعب دور محوري لإنهاء الحرب على إيران، واصفا إسرائيل بالدولة الوحيدة المنتهكة للشرعية الدولية. كما بحث سانشيز مع الرئيس الصيني إصلاح النظام الدولي، وتنشيط التبادلات التجارية.

رأى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ في بكين، أن "الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما" في إنهاء الحرب على إيران، كما ذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تنتهك الشرعية الدولية.

وقال سانشيز في مؤتمر صحافي، إن "كل جهود يمكن بذلها، وخصوصا من جانب الدول التي تتمتع بقدرة على الحوار ولم تشارك بشكل نشط في هذه الحرب غير القانونية... ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي حقا ضرورية".

وذكر رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يُعدّ من أبرز الأصوات الغربية المعارضة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أنه يقف "في الجانب الصحيح من التاريخ".

وأضاف أنه "ما نريده هو أن تُحترَم الشرعية الدولية، واليوم هذه الشرعية الدولية تنتهكها في المقام الأول دولة واحدة هي حكومة إسرائيل".

وتابع: "غالبية المواطنات والمواطنين في بلدنا لا يريدون الحرب (...) ويريدون أيضا ألا يسود الإفلات من العقاب، وألا تبقى الجرائم بلا عقاب، كجرائم الإبادة الجماعية، كما نرى في غزة، والتي نأمل ألا تتكرر في لبنان".

من جهة أخرى، أشار سانشيز إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني في "إصلاح" النظام الدولي، لجعله "أكثر شمولا بكثير، وأكثر تمثيلا، وأكثر ديمقراطية"، ولكي "يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم".

وأعرب سانشيز الذي يزور بكين للمرة الرابعة في أربع سنوات، عن رغبته في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، "أكثر توازنا بكثير".

وتهدف زيارة سانشيز التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالميا، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توترا.

وذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، الإثنين، أنّ "لا معنى" للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

غير أن زيارة سانشيز تزامنت مع الإعلان الإثنين عن توجيه القضاء إلى زوجته بيغونيا غوميز تهما بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.