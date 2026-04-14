موجز أنباء العالم الثلاثاء: محادثات لبنانية إسرائيلية ومساع لاستئناف المفاوضات بين إيران وأميركا

تستضيف واشنطن محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، فيما تُبذل مساع لاستئناف المفاوضات بين أميركا وإيران، ورجح ترامب أن تنعقد خلال اليومين المقبلين من دون أن يحسم مكان انعقادها إن كان في باكستان أو دولة أخرى.

انطلقت مباحثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى سفيري البلدين في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن، هي الأولى على هذا المستوى منذ عقود، إلا أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو ضئيلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتوسط المحادثات، إنه "لدينا فرصة تاريخية في ما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية اللبنانية بواشنطن"، مشيرا إلى أن "التعقيدات لن تحل جميعها في الساعات الست المقبلة. يمكننا البدء في المضي قدما ووضع الإطار العام". وأضاف "الأمر يتعلق بوضع حد نهائي لعشرين أو 30 عاما من نفوذ حزب الله".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إن بلاده تريد "سلاما وتطبيعا" للعلاقات مع لبنان، في حين طالب حزب الله بإلغاء المفاوضات، معتبرا على لسان أمينه العام نعيم قاسم أن مثل هذه المحادثات "عبثية".

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في جنوب لبنان، هو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

كذلك، أصيب عشرة جنود إسرائيليين في اشتباكات ليلية مع عناصر حزب الله في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والتي أعلن الجيش الأحد استكمال تطويقها وبدء مهاجمتها.

المفاوضات الإيرانية الأميركية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن محادثات جديدة مع إيران قد تُعقد "خلال اليومين المقبلين" في باكستان، في مؤشر إلى تسارع الاتصالات بين الطرفين رغم تعثر جولات سابقة، مشيرًا إلى أن التوجه نحو إسلام آباد أصبح "أكثر ترجيحًا" في هذه المرحلة.

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أن "الكرة أصبحت في ملعب إيران"، للتوصل إلى اتفاق للسلام بعدما حددت واشنطن خطوطها الحمراء، وذلك في ظل تصريحات تشير إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين رغم فشل مفاوضات إسلام آباد.

وتسعى باكستان لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات لجولة ثانية من المحادثات، بحسب ما أفاد مصدران باكستانيان، أشار أحدهما إلى مساع لتمديد وقف إطلاق النار إفساحا في المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 11 مصدرا مطلعا على المفاوضات، أن فريقي التفاوض الأميركي سيعودان هذا الأسبوع إلى إسلام آباد لإجراء محادثات "سلام"، والتي ذكرت أن باب الحوار لا يزال قائما، كما نقلت عن مسؤول بسفارة إيران بباكستان، أن "الجولة المقبلة من المحادثات قد تعقد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل"؛ فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه "لم يتم تحديد تاريخ محدد حتى الآن للجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن".

الصين/ إسبانيا/ روسيا

وصفت الصين الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية بأنه "خطير وغير مسؤول"، مقدمة نفسها كطرف ناشط في جهود حلّ الأزمة، في وقت تشهد بكين حركة دبلوماسية مكثفة.

وتوعدت بكين بالرد بإجراءات مماثلة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية في حال قدمت الصين مساعدات عسكرية لإيران خلال الحرب.

ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، أن "الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما" في التوصل لحل بشأن الحرب على إيران.

ودعا من بكين، إلى "إصلاح" النظام الدولي لجعله "أكثر شمولا بكثير، وأكثر تمثيلا، وأكثر ديمقراطية".

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته بكين، ما وصفه بـ"الألاعيب الشديدة الخطورة" التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في آسيا، متَّهما إياها بتأجيج التوتّرات في المنطقة والسعي إلى "احتواء" نفوذ الصين وروسيا.

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أجرى الإثنين مباحثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وطلب منهما "استئناف المفاوضات التي توقفت" بين واشنطن وطهران.

إلى ذلك، أفاد الإليزيه بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة تنظمان الجمعة من باريس مؤتمرا عبر الاتصال المرئي لـ"الدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة" في "مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة" في مضيق هرمز.

مضيق هرمز

أفادت بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة في تتبع السفن، بأن سفينتين على الأقل أبحرتا من موانئ إيرانية، عبرتا مضيق هرمز الإثنين، رغم الحصار العسكري الأميركي المفروض عليه.

إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل التي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية وجود تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من تداعيات حصار مضيق هرمز على صادرات البلاد النفطية.

الجزائر

في اليوم الثاني من زيارته التاريخية، غادر البابا لاوون الرابع عشر الجزائر العاصمة متوجها إلى عنابة، مقتفيا آثار القديس أوغسطينوس.

ووقع تفجير انتحاري مزدوج الإثنين في مدينة البليدة على بُعد حوالي 40 كيلومترا من الجزائر العاصمة، بحسب ما أفاد مصدر غربي مطّلع، وبالاستناد إلى صور.

ألمانيا/ أوكرانيا

يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين الثلاثاء، في ظل المراوحة في المفاوضات الرامية لإنهاء هذا النزاع المستمر منذ أربع سنوات.

السودان

قُتل نحو 700 مدني في السودان منذ كانون الثاني/ يناير في ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الذكرى الرابعة لبدء الحرب.

وتضاعفت معدلات الفقر في السودان منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، إذ بات 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، حسبما أفاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا.

الحرب الروسية – الأوكرانية

قتل أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرون على الأقل في قصف روسي على مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأودى هجوم بطائرة مسيرة بامرأة في غرب روسيا على بعد 350 كيلومترا من جنوب موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن روسيا ضاعفت عائداتها من النفط في آذار/ مارس بعدما مُنحت تخفيفا للعقوبات في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والذي تسببت به الحرب على إيران.

تركيا

أصيب ستة عشر شخصا، بينهم عشرة تلامذة، بجروح في إطلاق نار بمدرسة ثانوية فنية في محافظة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن المحافظ الذي أفاد بانتحار المهاجم.

العراق/ فنلندا/ أميركا

أعلن القضاء العراقي تسليم متهمين اثنين إلى فنلندا والولايات المتحدة بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كوريا الشمالية

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختبارات لإطلاق صواريخ كروز وصواريخ ضد السفن من مدمرة تابعة لقواته البحرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.