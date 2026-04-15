أميركا تعلن وقفا كاملا للتجارة البحرية مع إيران

تشير المعطيات إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني المعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري، في ظل استمرار التحركات العسكرية الأميركية لتعزيز سيطرتها على الممرات البحرية، إلى جانب اعتراض ناقلات نفط وتقييد حركتها ضمن هذا التصعيد.

أعلن الجيش الأميركي أن قواته تمكنت من إيقاف حركة التجارة الاقتصادية البحرية من وإلى إيران بشكل كامل، في خطوة تعكس تصعيدا في الإجراءات المرتبطة بالملاحة والتبادل التجاري عبر البحر.

ويستعد الجيش الأميركي لتنفيذ حصار بحري يستهدف موانئ إيران في خليج عُمان، في إطار تصعيد الإجراءات المرتبطة بالملاحة والتجارة البحرية، بحسب ما نقلت وكالة "أ.ب" عن مسؤول أميركي.

وأوضح المسؤول أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على مراقبة السفن منذ لحظة مغادرتها الموانئ الإيرانية، ثم اعتراضها في عرض البحر وإجبارها على العودة، بهدف الحد من حركة النقل البحري المرتبطة بإيران.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تمكنت من إيقاف حركة التجارة البحرية من وإلى إيران بشكل كامل خلال أقل من 36 ساعة.

وأشار إلى أن نحو 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، ما يعكس حجم التأثير المباشر لهذه الإجراءات.

وأكد أن القوات الأميركية تواصل الحفاظ على التفوق البحري في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن تنفيذ عملياتها والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن البحرية الأميركية اعترضت ثماني ناقلات نفط كانت متجهة من وإلى موانئ إيران منذ بدء فرض الحصار.

وأوضح المسؤول أن جميع الناقلات استجابت لأوامر وتعليمات القوات الأميركية، حيث قامت بتغيير مسارها وفق التوجيهات الصادرة.

وأظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط ريتش ستاري الخاضعة لعقوبات أميركية عادت، اليوم الأربعاء، إلى ​مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج في اليوم السابق، بعد أن ‌فشلت في اختراق الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحصار، يوم الأحد، بعد فشل محادثات السلام التي ​جرت في إسلام اباد بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع ​في التوصل إلى اتفاق.