ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة والعمل جار لإعادة فتح مضيق هرمز

قال ترامب إن العمل جار على إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الصين سعيدة جدا بذلك وأنها أكدت له عدم تزويد إيران بالأسلحة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، إنه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ عدم تزويد إيران بالأسلحة، وإن شي أكد له أنه لا يفعل ذلك"، وأشار الأول إلى أنه يعمل على إعادة فتح مضيق هرمز عقب الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على موانئ إيران.

وصرّح ترامب في مقابلة على قناة "فوكس بيزنس" بُثّت الأربعاء "كنت قد سمعت أن الصين تقدّم أسلحة إلى إيران". وأضاف "كتبتُ له رسالة أطلب منه ألا يفعل ذلك، وكتب لي رسالة قال فيها بشكل أساسي إنه لا يفعل ذلك".

وبعد ذلك كتب على منصته "تروث سوشال"، أن "الصين سعيدة جدا لأنني أعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم. أنا أفعل ذلك من أجلهم أيضا ومن أجل العالم، وهذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى".

وأضاف "لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران. الرئيس (الصيني) شي سيعانقني عناقا كبيرا عندما أصل إلى هناك بعد بضعة أسابيع. نحن نعمل بذكاء وبشكل جيد جدا! أليس هذا أفضل من القتال؟".

وتابع ترامب "لكن تذكروا، نحن جيدون جدا في القتال إذا اضطررنا لذلك، بل أفضل بكثير من أي شخص آخر!".

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأربعاء، أن إيران استخدمت سرا قمرا اصطناعيا صينيا للتجسس، مما منح طهران قدرة جديدة على استهداف ​القواعد العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب عليها، الأمر ‌الذي نفت بكين صحته.

وأفاد تقرير، نقلا عن وثائق عسكرية إيرانية مسربة، بأن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل من الصين على القمر الاصطناعي (تي.إي.إي-01بي)، الذي بنته وأطلقته شركة "إيرث ​آي" الصينية، في أواخر 2024، بعد إطلاقه إلى الفضاء.

وذكرت الصحيفة، استنادا ​إلى إحداثيات مؤرخة وصور أقمار اصطناعية وتحليلات مدارية، أن القادة ⁠العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر الاصطناعي لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية رئيسية. وأشارت صحيفة "​فاينانشال تايمز" إلى أن الصور التقطت في آذار/ مارس قبل ضربات الطائرات المسيرة ​والصواريخ على تلك المواقع وبعدها.

وفي إطار الاتفاق، حصل الحرس الثوري الإيراني على حق الوصول إلى محطات أرضية تجارية تديرها شركة "إمبوسات"، وهي شركة مقرها بكين تقدم خدمات التحكم بالأقمار الاصطناعية والبيانات وتمتد ​شبكتها عبر آسيا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى.

ونفت وزارة الخارجية الصينية هذا ​التقرير ووصفته بأنه غير صحيح. وقالت الوزارة في بيان "في الآونة الاخيرة، حرصت بعض القوى على اختلاق ‌شائعات وربطها ⁠بشكل خبيث بالصين".

وجاء في البيان "تعارض الصين بشدة هذا النوع من الممارسات التي تحركها دوافع خفية".

وردا على سؤال ​حول الأمر، قالت ⁠السفارة الصينية في واشنطن لـ"فاينانشال تايمز": "نعارض بشدة قيام الأطراف المعنية بنشر معلومات مضللة ومليئة بالتكهنات والتلميحات ضد الصين".

وذكرت الصحيفة ​أن القمر الاصطناعي التقط صورا لقاعدة الأمير سلطان الجوية في ​السعودية ⁠في 13 و14 و15 آذار/ مارس.

وفي 14 آذار/ مارس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض طائرات أميركية في القاعدة لهجمات.

وذكر التقرير أن القمر الاصطناعي رصد أيضا ⁠قاعدة موفق ​السلطي الجوية في الأردن ومواقع قريبة من ​قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة بالبحرين ومطار أربيل بالعراق، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي تبناها ​الحرس الثوري على منشآت في تلك المناطق.