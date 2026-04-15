ترامب يرفض تمديد لوقف إطلاق النار مع إيران.. وفانس يضع شروطا لـ"صفقة كبرى"

أشار إلى أن المرحلة الحالية قد تشهد تطورات سريعة، في ظل تقديره بأن المواجهة مع طهران تقترب من نهايتها، ومشددا على أن التحرك الأميركي ساهم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي في الوقت الراهن.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات مهمة خلال فترة قصيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن التوصل إلى اتفاق يبقى الخيار الأفضل، لأنه قد يتيح لإيران فرصة لإعادة البناء، رغم عدم استبعاد أي سيناريو آخر.

وفي تصريحات أخرى، أكد ترامب أنه لا يرى ضرورة لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة قد تكون “مذهلة”.

وأضاف أن النظام في إيران تغير، وأنه خلال ولايته “تم إبعاد المتطرفين”، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن حلف الناتو لم يكن داعما للولايات المتحدة بالشكل المطلوب، لافتا في الوقت نفسه إلى أن امتلاك إيران لسلاح نووي “أمر غير مقبول”، وداعيا إلى إيصال هذه الرسالة إلى بابا الفاتيكان.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، معتبرا أن التدخل الأميركي المباشر كان العامل الحاسم في منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي في الوقت الراهن.

فانس: وقف إطلاق النار مع إيران مستمر ومفاوضات نحو “صفقة كبرى”

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن وقف إطلاق النار مع إيران ما زال صامدا لليوم الثامن على التوالي، مع تسجيل تقدم وصفه بالكبير في المفاوضات التي جرت في باكستان.

وأوضح أن المحادثات مع الجانب الإيراني ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، بينما تسعى الإدارة الأميركية إلى صيغة أوسع تشمل ما وصفه بـ”صفقة كبرى” تنهي الصراع بشكل شامل.

وبيّن فانس أن الرؤية الأميركية تقوم على دمج إيران في الاقتصاد العالمي مقابل التزامها بوقف برنامجها النووي وإنهاء دعمها للجماعات المسلحة، مؤكدًا في الوقت ذاته التشدد الأميركي بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل.

وأضاف أن هناك مستوى من انعدام الثقة بين الطرفين، لكنه لا يمنع استمرار الجهود الدبلوماسية، مشددًا على أن واشنطن ماضية في السعي للتوصل إلى اتفاق تعتبره ذا أهمية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.