تركيا: 4 قتلى و20 جريحا بإطلاق نار في مدرسة

أسفر إطلاق نار وقع داخل مدرسة في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح.

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح، الأربعاء، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.

وقال مكرم أونلوير للصحافيين "نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا".

وأضاف "أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية الخاصة (اي اتش ايه) شخصا غُطّي وجهه وجسمه يُنقل بسيارة إسعاف، إلى جانب أولياء أمور طلاب يبكون خارج المدرسة.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك على منصة "إكس" فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش في الهجوم المسلح الذي وقع في إحدى مدارس المدينة، من دون أن يورد حصيلة للضحايا.

وكان مراهق مسلح ببندقية صيد قد أوقع الثلاثاء، 16 جريحا في مدرسة ثانوية تقنية في ولاية شانلي أورفا، بينهم عشرة طلاب وأربعة معلمين.

وتُعدّ مثل هذه الحوادث نادرة نسبيا في تركيا، رغم وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة، معظمها بشكل غير قانوني، بحسب تقديرات مؤسسة محلية.