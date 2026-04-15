تقرير: الوسطاء يقتربون من استئناف المفاوضات بين إيران وأميركا وتمديد اتفاق وقف النار

يعمل الوسطاء على الدفع نحو تمديد اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين أميركا وإيران، ويعملون على حل وسط لثلاث نقاط خلافية رئيسية وهي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والتعويض عن أضرار الحرب على طهران.

اقترب الوسطاء، الأربعاء، من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهائها الأسبوع المقبل؛ بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إقليميين، قولهم إنهم يحرزون تقدما، وأن الولايات المتحدة وإيران وافقتا مبدئيا لتمديده من أجل السماح بمزيد من الدبلوماسية.

ويدفع الوسطاء نحو حل وسط حول ثلاث نقاط خلافية رئيسية أفسدت المفاوضات المباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع الماضي، وهي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والتعويض عن الأضرار التي حدثت خلال الحرب؛ وفقا لأحد المسؤولين الإقليميين المشاركين في جهود الوساطة.

ومن جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع لموقع "أكسيوس"، إن بلاده لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهود لا تزال جارية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق.

فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "تبادل الرسائل لا يزال مستمرا منذ يوم الأحد مع الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني، ومن المحتمل أن نستقبل وفدا باكستانيا لاستكمال محادثات إسلام آباد".

وأشارت إلى أن "المفاوضات الجارية تهدف إلى إنهاء كامل للحرب وضمان الحقوق الإيرانية، وهي تشمل رفع العقوبات والحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب ضدنا".

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، على حق طهران "غير القابل للنقاش" في تخصيب اليورانيوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ مستوى هذا التخصيب "قابل للتفاوض".

وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي، إنّ الحق في الحصول على طاقة نووية مدنية لا يمكن "انتزاعه تحت الضغط أو من خلال الحرب". وأضاف "في ما يتعلق بمستوى ونوع التخصيب، لطالما قلنا إنّ المسألة قابلة للتفاوض. شددنا على أنّ لإيران الحق في مواصلة التخصيب وفقا لاحتياجاتها"، مشيرا إلى حق "غير قابل للنقاش".

كما هددت إيران بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها والذي قالت طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.

وقال قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال علي عبد الله، إن استمرار الولايات المتحدة في حصارها البحري و"خلق حالة من عدم اليقين بشأن أمن السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط"، سيشكل "مقدمة" لخرق وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/ أبريل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الرسمي "لن تسمح القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية بأي صادرات أو واردات في الخليج" أو "بحر عُمان أو البحر الأحمر". ولفت إلى أن بلاده "ستتحرّك بحزم للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها".

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الإثنين، بعد فشل مفاوضاتها مع طهران في إسلام آباد السبت.

غير أن بيانات تتبّع حركة الملاحة الثلاثاء أظهرت أن عددا من السفن المغادرة للموانئ الإيرانية عبرت مضيق هرمز على رغم الحصار.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، الأربعاء، قولها إن حركة الشحن من الموانئ الجنوبية لإيران لم تتوقّف. وأضافت الوكالة أن "السفن التجارية الإيرانية أبحرت إلى وجهات مختلفة حول العالم" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.