خطة أوروبية لإنشاء وجود عسكري دائم في مضيق هرمز

تشارك ألمانيا في التحضيرات بقوة من خلال نشر وحدات بحرية متخصصة، فيما تستند المبادرة إلى نموذج عمليات أمنية سابقة تهدف إلى توفير غطاء تأميني وعسكري يضمن استئناف حركة الشحن في المضيق.

انقسام أوروبي حول استبعاد واشنطن من خطة هرمز

تقود فرنسا خطة أوروبية لتشكيل ائتلاف دولي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع استبعاد الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف تسهيل قبول إيران للمهمة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الخطة تقوم على مهمة دفاعية لا تضم "الأطراف المتحاربة"، وتهدف إلى استعادة حرية الملاحة وطمأنة شركات الشحن العالمية المتخوفة من التوترات في المنطقة.

وتواجه المبادرة الأوروبية انقساما داخليا، إذ ترى باريس أن غياب واشنطن قد يخفف من حدة التوتر، فيما تخشى لندن أن يؤدي استبعاد الولايات المتحدة إلى ردود فعل سياسية، خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما قد يحد من نطاق العملية.

وتستهدف الخطة الأوروبية توفير دعم لوجستي للسفن العالقة في مضيق هرمز، إلى جانب تنفيذ عمليات موسعة لإزالة الألغام، في خطوة تعتمد على قدرات تقنية أوروبية متقدمة في هذا المجال.

وتسعى ألمانيا إلى الانخراط بشكل فعال في المبادرة عبر نشر سفن وغواصات متخصصة من ميناء كيل، ما يمنح المهمة ثقلا عسكريا وماليا كبيرا، رغم القيود القانونية التي تواجهها برلين، بحسب محللين.

وتستند الخطة إلى نموذج عملية "أسبيدس"، بهدف إنشاء وجود عسكري دائم يوفر ضمانات أمنية لشركات التأمين، بما يضمن استئناف حركة الملاحة التجارية في المضيق الحيوي.

وفي سياق متصل، تتواصل جولة المفاوضات الأولى بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل ضد طهران في 28 شباط/فبراير 2026 واستمرت 40 يوما، وتخللتها عمليات اغتيال وتدمير واسعة داخل إيران، فيما ردت الأخيرة باستهداف مصالح وقواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية.

وخلال تلك الحرب، أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط الخام، ما تسبب بأزمة طاقة حادة طالت عدة دول حول العالم، خاصة في أوروبا.