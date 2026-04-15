رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا قبل عودة محتملة للمفاوضات بين إيران وأميركا

يزور رئيس وزراء باكستان السعودية وقطر وتركيا في جولة تمتد لأربعة أيام، قبيل عودة محتملة للمفاوضات بين إيران وأميركا بعد أن انتهت جولة المفاوضات في إسلام آباد من دون اتفاق.

بدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية اليوم، الأربعاء، تستمر أربعة أيام وتشمل السعودية وقطر وتركيا، بحسب ما أعلن مكتبه، قبيل جولة مفاوضات سلام ثانية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان، إن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 نيسان/ أبريل 2026".

وأوضح البيان، أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى "في إطار ثنائي"، بينما سيشارك شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

عقدت واشنطن وطهران أول جولة مفاوضات مباشرة بينهما منذ عقود في إسلام آباد نهاية الأسبوع، بينما تتواصل الجهود لوضع حد للحرب التي بدأت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران يوم 28 شباط/ فبراير.

وغرق الشرق الأوسط في حرب عقب الهجمات على إيران، إذ ردت طهران باستهداف قواعد ومصالح الولايات المتحدة في الخليج وحظرت صادرات الطاقة من المنطقة.

وانتهت محادثات إسلام آباد من دون اتفاق لإنهاء الحرب على إيران، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء، إن المفاوضات يمكن أن تُستأنف هذا الأسبوع في العاصمة الباكستانية.

ولا يزال اتفاق هش لوقف إطلاق النار قائما حتى الأسبوع المقبل، رغم أن الولايات المتحدة أمرت بحصار على إيران.

ويرافق شريف وزير الخارجية إسحق دار، أحد الوسطاء في المحادثات الأميركية الإيرانية، إلى جانب عدد آخر من كبار المسؤولين، بحسب ما أفاد مكتبه بعد ظهر الأربعاء.

وتقيم باكستان والسعودية علاقات وثيقة. وأعلنت وزارة المالية في إسلام آباد الأربعاء، أن الرياض ستقدّم لباكستان ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي.

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان باكستان بأنها ستعيد قروضا بمليارات الدولارات إلى الإمارات.

وذكرت وزارة المال بأنه سيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة خمسة مليارات دولار لفترة غير محددة.