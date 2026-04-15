موجز أنباء العالم الأربعاء: مفاوضات مرتقبة بباكستان وتصعيد في لبنان وتهديدات الحصار البحري الإيراني

ترقب لجولة مفاوضات حاسمة بباكستان لإنهاء الحرب، وسط وساطات إقليمية وتفاوض إيراني على نسب التخصيب. ميدانيا، صعدت إسرائيل غاراتها على لبنان، فيما هددت طهران بحصار البحر الأحمر ردا على الخنق الأميركي، بينما يواجه لبنان أزمة نزوح غير مسبوقة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست" إن جولة جديدة من المحادثات مع طهران قد تُعقد في باكستان "خلال اليومين المقبلين"، بعد فشل الجولة الأولى في تحقيق اختراق.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" تُبث الأربعاء، أكد الرئيس الأميركي أن الحرب "شارفت على الانتهاء".

وأكدت مصادر باكستانية رفيعة، أن إسلام آباد تعمل على جمع الطرفين لجولة ثانية، في وقت بدأ رئيس الوزراء شهباز شريف، الأربعاء، جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، قبيل جولة مفاوضات السلام الثانية المحتملة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "منذ يوم الأحد، حين عاد الوفد الإيراني إلى طهران، جرى تبادل عدة رسائل عبر باكستان".

وأضاف أنه "من المرجح جدا أن نستقبل اليوم وفدا باكستانيا استكمالا للمباحثات التي جرت في إسلام آباد".

وبحث نائب رئيس الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف في سبل خفض التصعيد في المنطقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إماراتية الأربعاء، وذلك في أول اتصال رفيع المستوى منذ تدهور العلاقات على خلفية الحرب الأميركية الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتمسّك بحقها في تخصيب اليورانيومن لكنها أشارت إلى أن نسبة التخصيب قابلة للتفاوض.

وفي الموازاة، هددت إيران، الأربعاء، بفرض حصار بحري على البحر الأحمر الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال استمرار الحصار المفروض من الولايات المتحدة على موانئها والذي قالت طهران إنه قد يؤدي لخرق وقف إطلاق النار.

أما ترامب، فقال إنه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ، عدم تزويد إيران بالأسلحة، وإن شي أكد له أنه لا يفعل ذلك.

على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه هاجم مئتي هدف لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستهدفت إسرائيل مركبتين في بلدتين ساحليتين جنوب بيروت الأربعاء، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا بالإخلاء إلى سكان جنوب نهر الزهراني في لبنان، طالبا منهم التوجه شمالا مع تواصل الغارات جنوبا.

وفي وقت تبنى حزب الله عشرات الهجمات على شمال إسرائيل، غداة اتفاق مسؤولين من البلدين على عقد مفاوضات مباشرة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد نحو ثلاثين صاروخا أطلقها حزب الله باتجاه شمال البلاد، غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على عقد مفاوضات مباشرة.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، الأربعاء، من بيروت المجتمع الدولي إلى توفير دعم "عاجل" للبنان الذي يواجه أزمة نزوح "غير مسبوقة"، بعدما شرّدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل خمس إجمالي السكان.

كولومبو

أعادت سريلانكا إلى إيران 238 بحارا كانوا عالقين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعدما تعرّضت إحدى سفينتيهما الحربيتين لهجوم بطوربيد من غواصة أميركية، وفق ما أفاد مسؤول، الأربعاء.

طهران

عادت مهدية إسفندياري إلى بلادها، وهي إيرانية سُجنت في فرنسا بعد إدانتها بتهم من بينها الترويج للإرهاب، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية، الأربعاء.

بكين

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين "ستدعم كوبا بحزم" في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة "للتعويض" عن النقص في موارد الطاقة الناجم عن حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.

إسلام آباد

أعلنت وزارة الطاقة الباكستانية، أنها تعتزم تقنين التغذية الكهربائية لنحو ساعتين، خلال أوقات ذروة الاستهلاك، وذلك في إطار المساعي الحكومية لإدارة أسعار الطاقة المتأثّرة بالحرب في إيران.

باكستان والسعودية

أعلنت وزارة المال الباكستانية، مساء الثلاثاء، أن السعودية ستقدم لباكستان ثلاثة مليارات دولار كودائع إضافية لدعم احتياطياتها.

بن غفير والشرطة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء في أربعة التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على اعتبار أنه قوض استقلالية الشرطة.

إسطنبول

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ، وأصيب عشرون آخرون بجروح، الأربعاء في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.

إلى ذلك، أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بالسجن عامين ونصف عام على الصحافي التركي ظافر أرابكيرلي، الكاتب في صحيفة "بيرغون" المعارضة، بتهمة "نشر معلومات مضللة"، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية وصحيفته.

بودابست/ واشنطن

قال زعيم حزب "تيسا" الفائز في الانتخابات المجرية، بيتر ماغيار، الأربعاء، إنه أبلغ الرئيس تاماش سوليوك بضرورة الاستقالة عقب هزيمة حليفه السابق رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات التشريعية.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديث لقناة "إيه بي سي نيوز"، الثلاثاء، إعجابه برئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماديار الذي هزم القومي فيكتور أوربان، متوقعا أن يقوم بعمل "جيّد".

على متن الطائرة البابوية

غادر البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء الجزائر باتجاه الكاميرون، ليستكمل جولته الإفريقية في هذه الدولة المتعددة الأديان ذات الغالبية المسيحية، حيث سيبعث برسالة إلى المناطق الناطقة بالإنجليزية التي تمزقها حرب مسلحة دامية منذ نحو عقد.

سيول

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة جدا" في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وفي المقابل، اتّهمت كوريا الشمالية اليابان، الأربعاء، بقيامها بـ"استفزاز خطير" بعدما أعربت طوكيو عن معارضتها لبرنامج بيونغ يانغ النووي في ورقة دبلوماسية سنوية.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في سيول، الأربعاء، أن كوريا الجنوبية أمّنت إمدادات تزيد عن 270 مليون برميل من النفط الخام عبر طرق لم تتأثر بالحصار الأميركي لمضيق هرمز.

فرنسا وإندونيسيا

بحث الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، تعزيز التعاون في مجال الدفاع، بحسب ما أعلنت جاكرتا، الأربعاء.

السويد

أعلن وزير الدفاع المدني السويدي، الأربعاء، أن السويد أحبطت هجوما إلكترونيا كانت تخطط له مجموعة قراصنة معلوماتية موالية لروسيا على محطة طاقة حرارية بغرب البلاد في ربيع العام 2025.

تايبيه

أصدرت محكمة تايوانية، الأربعاء، أحكاما بالسجن تصل إلى ثماني سنوات ونصف بحق ستة عسكريين سابقين بتهمة التجسس لحساب الصين.

الهند

ارتفعت حصيلة الانفجار العرضي الذي وقع الثلاثاء في محطة كهرباء بوسط الهند إلى 19 قتيلا و17 جريحا، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء.

نيويورك

أصبحت ماين الثلاثاء أول ولاية أميركية تُصوت لصالح تعليق بناء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة غير مسبوقة مدفوعة بارتفاع أسعار الكهرباء والمخاوف البيئية الناجمة عن ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.